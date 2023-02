Always-on-Display im iPhone 14 Pro (Max) auch unter iOS 16.3 noch mit Problemen

Seit einiger Zeit, genauer gesagt seit dem Release von iOS 16.2, gibt es anscheinend Probleme mit dem Always-On-Display der iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max Modelle. Eigentlich hatten viele gehofft, dass sich dieses nun mit dem neusten Update auf iOS 16.3 endlich bessert. Doch der Fehler scheint weiterhin zu bestehen, wie auch die Anfragen im offiziellen Apple Forum zu bestätigen scheinen.

iPhone 14 Pro und Max-Modell weiterhin mit AoD-Fehler

Seit dem Update auf iOS 16.2 gibt es Probleme mit dem Always-on-Display beim iPhone. Denn das Display bleibt nicht an, wie es eigentlich bei einem AoD-Feature der Fall sein sollte. Vermutet wurde erst eine automatische, zeitgesteuerte Deaktivierung, die ihr in den Einstellungen durchaus aktivieren könnt. Doch der Fehler tritt auch auf, wenn diese nicht eingeschaltet ist. So geht das Always-on-Display Sekunden nach dem Standby-Schalten einfach aus.

Daher wurde das iOS 16.3 Update heiss erwartet, da Fans hofften, das Apple das Problem mit der Aktualisierung adressiert. Leider hat sich auch mit dem neusten Update der Apple-Handys nichts am dem Problem geändert und die Beschwerden häufen sich. Dass sich die Funktion allerdings in bestimmten Situationen abschaltet ist durchaus gewollt. Beispielsweise wenn ihr das iPhone 14 Pro (Max) mit dem Display voran auf eine Oberfläche ablegt oder das Gerät in eine Tasche steckt.