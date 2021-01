Android 11 Update: Welche Handys bekommen das neuste Betriebssystem? von Marcel Laser

Auch im neuen Jahr 2021 geht die Update-Fahrt für viele Smartphones vieler Hersteller weiter. Google hat bereits am 9. September 2020 das Android 11 Update veröffentlicht und viele Hersteller waren bereits vor der Veröffentlichung damit beschäftigt, das neue Betriebssystem zu testen und anzupassen. Welche Android-Handys aber die Aktualisierung erhalten, ist nicht immer ganz so einfach nachzuvollziehen. Nur wenige Hersteller geben konkret Auskunft über ihre Update-Politik. In dieser Liste wollen wir euch zeigen, welche Geräte das Android 11 Update erhalten haben und welche Modelle gute Chancen auf eine Aktualisierung haben.

Google Im Falle der Google Pixel Smartphones feiern wir seit dem 9. September 2020 eine Premiere! Wenn auch eine etwas unglückliche. Denn für fast alle Pixel Smartphones ist das Android 11 Update nun ausgeliefert worden. Nur die ersten beiden Google Pixel Modelle sind nicht mehr auf der Liste. Alle anderen Modelle sind wie gewohnt bereits beliefert worden. Das Pixel 5 hat bereits seit Start Android 11 vorinstalliert. Das gilt auch für das neue Pixel 4a 5G. Google Pixel 2 – Verfügbar

Google Pixel 2 XL – Verfügbar

Google Pixel 3 – Verfügbar

Google Pixel 3 XL – Verfügbar

Google Pixel 3a – Verfügbar

Google Pixel 4 – Verfügbar

Google Pixel 4 XL – Verfügbar

Google Pixel 4a – Vorinstalliert

Google Pixel 5 – Vorinstalliert

Huawei Der Bann aus den USA zieht weiterhin seine Kreise über dem Unternehmen wie ein Geier über ein fast verendetes Tier (Sorry für den etwas makaberen Vergleich…). Auch wenn das Mate 30 Pro mittlerweile in Deutschland kurzfristig als Testlauf verfügbar war, so bleibt weiterhin der Unmut der Fans erhalten, die nicht genau wissen, was die Zukunft bringt. Immerhin dürfen sich sehr wahrscheinlich aktuelle Flaggschiffe, die vor den Sanktionen erschienen sind, auf ein Update freuen. Auch hier muss EMUI entsprechend angepasst werden. Allerdings könnte sich auch nun hier einiges Ändern, nachdem Huawei seine Tochter-Marke Honor verkauft hat. Beobachter gehen derzeit von einem positiven Trend aus, doch ob dieser sich noch in diesem Jahr oder erst im Laufe von 2021 zeigen wird, bleibt natürlich abzuwarten. Huawei P20 – Wahrscheinlich

Huawei P20 Pro – Wahrscheinlich

Huawei P20 Lite – Wahrscheinlich

Huawei P30 Lite – Sehr Wahrscheinlich

Huawei P30 – Sehr wahrscheinlich

Huawei P30 Pro – Sehr wahrscheinlich

Huawei P40 – Sehr wahrscheinlich

Huawei P40 Lite – Sehr wahrscheinlich

Huawei P40 Pro – Sehr wahrscheinlich

Huawei Nova 6 – Sehr wahrscheinlich

Huawei Mate 20 – Wahrscheinlich

Huawei Mate 20 Pro – Wahrscheinlich

Huawei Mate 20X – Wahrscheinlich

Huawei Mate 30 – Sehr wahrscheinlich

Huawei Mate 30 Pro – Sehr wahrscheinlich

Huawei Mate X – Sehr wahrscheinlich

Microsoft Sollen wir nun einmal ganz wild in der Spekulationskiste herumkramen? Das Surface Duo ist bereits offiziell vorgestellt worden und soll entweder Ende dieses oder im Laufe nächsten Jahres veröffentlicht werden. Wir gehen nun einmal sehr optimistisch an die Sache heran und bescheinigen dem Gerät ein vorinstallierten Android 11 Update. Wir nehmen es jedenfalls jetzt schon einmal in die Liste auf. Microsoft Surface Duo Phone – Sehr wahrscheinlich

Motorola Mittlerweile liegt bei Motorola eine umfangreiche Update-Liste bereit, die die meisten Modelle des Herstellers, die aktuell noch im Verkauf vertreten sind, für eine Aktualisierung qualifiziert. Nahezu die gesamte G-Reihe dürfte demnach das Android 11 Update erhalten. Das betrifft vor allem allle G8-Handys und auch die One-Modelle. Motorola Razr (2020) – Angekündigt

Motorola Razr (2019) – Angekündigt

Motorola Edge – Angekündigt

Motorola Edge+ – Angekündigt

Motorola One 5G – Angekündigt

Motorola One Action – Angekündigt

Motorola One Vision – Angekündigt

Motorola One Power – Angekündigt

Motorola One Fusion – Angekündigt

Motorola One Fusion+ – Angekündigt

Motorola One Hyper – Angekündigt

Motorola G 5G – Angekündigt

Motorola G 5G Plus – Angekündigt

Motorola G Fast – Angekündigt

Motorola G Power – Angekündigt

Motorola G Pro – Angekündigt

Motorola G Stylus – Angekündigt

Motorola G8 (2020) – Angekündigt

Motorola G8 Plus (2020) – Angekündigt

Motorola G8 Power (2020) – Angekündigt

Motorola G9 – Angekündigt

Motorola G9 Play – Angekündigt

Motorola G9 Pro – Angekündigt

Nokia Dank der nahezu überragenden Update-Politik von Nokia bzw. HMD Global, kann an dieser Stelle gesagt werden, dass das auch im Jahr 2020 mit dem Android 11 Update so weitergehen wird. Der Hersteller selbst bestätigte bereits über sein Android One Verfahren, dass die meisten Geräte auch die neueste grosse Aktualisierung erhalten werden. Fast alle kompatiblen Geräte sollen dann zwischen Ende 2020 und Anfang 2021 das Betriebssystem bekommen. Besser geht es kaum. Nokia 1 Plus – Angekündigt

Nokia 1.3 – Angekündigt

Nokia 2.2 – Angekündigt

Nokia 2.3 – Angekündigt

Nokia 2.4 – Angekündigt

Nokia 3.2 – Angekündigt

Nokia 3.4 – Angekündigt

Nokia 4.2 – Angekündigt

Nokia 5.3 – Angekündigt

Nokia 6.2 – Angekündigt

Nokia 7.1 – Angekündigt

Nokia 7.2 – Angekündigt

Nokia 8.1 – Angekündigt

Nokia 8.3 – Angekündigt

