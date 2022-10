Revolut Banking per App: Ein Erfahrungsbericht nach fast 3 Jahren Nutzung von Marcel Laser

Die App für iPhone bietet viel. Von mehreren Währungskonten bis hin zur kompletten Verwaltung aller Karten.

Einfach zu verstehende App mit viel Übersicht und Statistiken Die Revolut-App selbst bringt euch einige interessante Möglichkeiten mit. Besonders die vielseitigen Statistiken für Ausgaben unterteilt in mehreren Kategorien sind wirklich praktisch. Zudem habt ihr eure physischen und virtuellen Karten alle im Blick. Diese werden dort in der App verwaltet und können je nach belieben gesperrt, neu angelegt oder mit weiteren Funktionen versehen werden. So lässt sich beispielsweise das Abheben von Geld deaktivieren oder auch das kontaktlose Bezahlen abschalten. Zudem lassen sich gleich mehrere Konten in unterschiedlichen Währungen anlegen. Das hat den Vorteil, dass das Geld nicht erst gewechselt werden muss, sofern ihr es nicht in Euro oder Schweizer Franken erhaltet. Hier bietet Revolut sowieso einen super Service an, denn ihr könnt zum günstigen Interbankenkurs zwischen den Währungen wechseln, sofern es doch sein muss. Das macht es wesentlich einfacher, wenn ihr beispielsweise zwischen der Schweiz und Deutschland häufiger hin und her reist. Richtig gut ist die sofortige und nahtlose Integration von Google Pay oder Apple Pay innerhalb von Revolut. Blitzschnell habt ihr die Karten in den Wallets integriert und könnt sofort loslegen. All das lässt sich aus der App heraus konfigurieren. Euch werden keine zusätzlichen Briefe zugeschickt oder andere merkwürdige Freischalt-Mechanismen vor den Kopf geschmissen. Richtig gut!

Auch die Apple Watch App wartet mit einem ordentlichen Funktionsumfang auf!

Nutzung als zweites „Auflade“-Konto wie geschaffen – Persönliche Erfahrung Ich persönlich nutze Revolut als mein „Mobile Payment“-Konto. Schliesslich ist das gesamte Konzept von Revolut darauf ausgelegt kontaktlos zu bezahlen. Sollte ich über das Wochenende eine grössere Runde mit meinem Motorrad einplanen, lade ich mein Revolut-Konto mit ein paar Euro von meinem eigentlichen Bankkonto auf und habe so immer etwas für das kontaktlose Bezahlen dabei. Manchmal gibt es auch Tage, wo ich meine Geldbörse Zuhause lasse. Weiss ich das im Vorfeld lade ich auch hier wieder etwas Geld auf. Zudem erleichterte es mir den Gang in die Schweiz ebenfalls enorm. Ich konnte sehr unkompliziert Geld aufladen und dieses über die App in Schweizer Franken umtauschen lassen. Das half enorm, da ich nahezu überall in der Schweiz bargeldlos bezahlen kann. Ein Traum eigentlich, den ich mir meine Region hier in Deutschland endlich auch einmal wünschen würde, aber es wird ja besser. Das Handling mit der App, sowie das Übertragen der Karten in die Wallet und das hantieren über Apple Pay sind ein Gedicht. Allerdings können das auch andere Fintech-Unternehmen und hier schlägt sich nicht nur Revolut im Test bzw. in meiner eigene Erfahrung sehr gut. Allerdings bietet kaum eine andere Bank dieser Klasse Konten für über 29 Währungen! Geld umtauschen für die Reise auch ausserhalb der Europäischen Union ist wirklich einfach.

Damals waren es noch drei Abos. Mittlerweile bietet Revolut gleich vier Abo-Modelle an. Jedes mit seinen eigenen Vorteilen.

Nachteile, die aber auch gleichzeitig Vorteile bringen können Es gibt allerdings einige Punkte, die dürften potenzielle Kunden durchaus stören, die vielleicht ein Revolut-Konto in Betracht ziehen. Unter anderem gibt es keinerlei Dispositionskredite. Also falls ihr dringend einmal kurz ins Minus müsstet, aus welchem Grund auch immer, dann ist das nicht möglich. Ein Nachteil, der aber auch ein gesunder Vorteil ist, da eben eine Schleife ins Minus nicht möglich ist, in die vielleicht der ein oder andere rutschen könnte. Zudem ist das kostenlose Standard-Konto stark beschnitten. Ihr könnt maximal 200 Euro – allerdings fast weltweit! – im Monat gebührenfrei Bargeld an beliebigen Bankautomaten abheben. Für mich hast das bisher gereicht, da ich Revolut wirklich nur für kleine Zahlungen nutze, die ich über Mobile Payment tätige und so immer nur wenige Euro auflade. Wie so eine Art Prepaid-Konto. Daher sind derartige Nachteile für mich eher nicht von Belang. Ein nicht unerheblicher Nachteil einer reinen Bank für die Hosentasche ist natürlich auch bei Revolut vorhanden: Der Support! Es gibt keine persönlichen Ansprechpartner und bei anliegen kann es schon einmal dauern. Das gibt es aber bei herkömmlichen Direkt-Banken auch nicht mehr. Zudem solltet ihr, trotz mehrsprachiger App zumindest englisch können, wenn ihr Probleme im Detail beschreiben müsst. Das kommt vor allem beim E-Mail-Verkehr zugute.

Das höchste Metal-Abo kostet am meisten monatlich, bringt aber auch die meisten Features mit.

Bitcoins, Aktien und Cashbacks – Einfacher Zugang, allerdings hinter „Paywall“ Nicht testen konnte ich hingegen das Nutzen der Kryptowährungen unter Revolut, Aktienhandel oder auch das Cashback-System mit diversen Partnern. Für vieles braucht man mindestens Revolut Plus ab 2.99 Euro bzw. SFr. im Monat. Für deutlich mehr Zugriff ist sogar Premium für 7.99 Euro bzw. SFr. im Monat Voraussetzung. Allerdings interessieren mich diese Dinge nicht und Aktien gehe ich schlicht und ergreifend anders an. Dafür allerdings gleich ein Premium-Konto zu eröffnen, nur um dieses einmal auszuprobieren, empfehle ich an dieser Stelle nicht. Seid ihr firm in solchen Dingen, empfehle ich noch weitere Lesequellen hinzuzuziehen, die sich auf diese Finanz-Apps spezialisiert haben. Ich berichte hier lediglich über meine eigenen Erfahrungen und Nutzung zum Thema. Allerdings ist der Zugang über die App in diese Bereiche, einmal von der Paywall abgesehen, sehr leicht. Die App nimmt euch laut Beschreibung an die Hand und erklärt viel. ‎Revolut Business Preis: Kostenlos Revolut Business Preis: Kostenlos Und auch für Unternehmen gibt es mit Revolut Business einiges an Features, etwa die vereinfachte Verwaltung der Spesenabrechnungen und Cashback-Angebote.

Revolut stellt intelligente Analysen über eure Finanzen auf und erstellt auch Sparpläne. Je nach Abo-Modell deutlich detaillierte mit vielen Tipps.