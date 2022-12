Gaming auf MacBook Pro: Zocken mit Apple M1 Pro – Kleine Artikelreihe geplant

Geht es um das Zocken auf macOS, tun sich für Fans meist Abgründe auf und das ist bis zum heutigen Tag auch ehrlich gesagt nicht wirklich besser geworden. Dennoch setzt sich seit der Präsentation der neuen Apple Metal 3 API minimal etwas in Bewegung. Da mein Gaming-Laptop Alienware M17X bereits zehn Jahre alt ist (mit GeForce GTX 680M GPU) und seit vielen Jahren auch keine Treiberaktualisierungen mehr bekommt, hab ich mein MacBook Pro 14 Zoll mit Basiskonfiguration geschnappt. Irgendwas muss sich doch darauf spielen lassen können oder?

Apple stellt Metal 3 API für macOS vor und bringt Triple-A-Games auf die Plattform

Ausschlaggebend für den kleinen Sinneswandel war die Vorstellung von macOS Ventura mit der neuen Metal 3 API. Hierbei handelt es sich um eine grafische Schnittstelle, die die Apple GPU immens beschleunigen kann. Ähnlich wie Nvidias DLSS oder AMDs FSR, beherrscht auch Apples Metal 3 eine Technik zum skalieren von Auflösungen, um ein scharfes Bild mit richtig vielen Bildern pro Sekunde zu generieren. Ich gehe hier jetzt nicht enorm in die technische Tiefe, doch DLSS und FSR sind mittlerweile Verkaufsargumente und es ist schön zu sehen, dass Apple hier ebenfalls etwas anbietet, um die Gaming-Erfahrung auf dem MacBook, Mac Studio oder auch den Macs selbst deutlich zu erhöhen.

Neben der Präsentation gab es aber noch weitere hochkarätige Ankündigungen. Capcom kam auf die Bühne und stellte Resident Evil 7 Village für macOS vor. Das Spiel ist für die neuen Apple Prozessoren optimiert und mittlerweile auch im App Store verfügbar. Zudem kommt No Man’s Sky noch nativ für macOS und mit Baldurs Gate 3 steht eines der heiss ersehntesten RPGs der vergangenen 15 Jahre noch auf dem Plan. Natürlich ebenfalls nativ für Apples Chipsätze entwickelt. An dieser Stelle tut sich also durchaus doch etwas. Die Frage ist aber schlussendlich, ob das auch so bleibt und wir in Zukunft noch viel mehr erwarten können.

An der Leistung liegt es jedenfalls nicht. Die neuen MacBooks mit Apples hauseigenen M1-Prozessoren sind bestialisch stark und führen sich dabei sehr angenehme Wattzahlen zu Gemüte. Selbst bei voller Auslastung erreicht mein MacBook Pro 14 Zoll gerade einmal zwischen 20 und 30 Watt. Potente High-End-Gaming Laptops fressen 200 und mehr. Gaming-PCs sogar noch einmal deutlich mehr. Ich halte die ARM-Architektur daher eigentlich für den grossen Gewinner, gerade in Zeiten der “Strompreiskrise”, Inflation und mehr, wo Chipsätze wie Apples Prozessoren einfach die Nase vorn haben was Leistung pro Watt betrifft.