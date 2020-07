One‘s Two Cents: Kein Netzteil für iPhone 12? Kein Problem für mich! von Marcel Laser

Sieht so das kommende iPhone 12 Pro aus? Das Konzept soll recht nahe am Original sein.

"Böses Apple wird die Umwelt als Grund vorschieben!!" Der YouTuber Lew Hilsenteger aka Unbox Therapy hat in einem Podcast darüber gesprochen und war extrem geschockt über das Gerücht. Er gab mit sarkastischem Unterton an, dass Apple wohl die Umwelt als Grund vorschieben würde, um diesen seiner Meinung nach kontroversen Schritt zu rechtfertigen. Die von ihm als Zitate ausgesuchte Kommentare, die sich darüber aufregen, hatten alle den gleichen Unterton und stellen Apple in erster Linie als gierig hin, um noch mehr Geld zu verdienen. Ok, zugegeben: In erster Linie ist jedes Unternehmen auf Gewinnmaximierung ausgelegt. Das ist in meinen Augen nichts Neues und ist auch im Fall von Apple kein Geheimnis. Oder warum kostet ein iPhone nun einmal bis weit über 1‘000 Euro oder Schweizer Franken? Aber das kann Samsung auch. Das Galaxy S20 Ultra, das auch wir im Test hatten, kostet einfach Mal schlappe 1‘350 Euro und ist damit nicht alleine.Selbst OnePlus und Huawei lassen sich da längst nicht mehr lumpen. iPhone 12 Pro: So könnte Apples neues iPad-Pro-Phone aussehen Und natürlich wird Apple die Umwelt als Mitgrund angeben! Wie The Verge berichtet, kommen allein durch Netzteile jährlich 300‘000 Tonnen Elektromüll zustande. Lasst euch diese Zahl bitte einmal auf der Zunge zergehen: Dreihunderttausend Tonnen Müll! Wahnsinn. Das wird mit steigender Zahl an Menschen und Konsumgeilheit auch nicht besser, sondern eher schlechter. Zudem könnte Apple die Verpackung der iPhone-Modelle drastisch verkleinern, wenn das Netzteil nicht mitgeliefert wird. Dadurch wird nicht nur der Lieferaufwand deutlich verkleinert, sondern auch zusätzlich noch der Verpackungsmüll drastisch reduziert. Genau darum hat das Fairphone schon seit langem kein Netzteil mehr im Lieferumfang. Man kann es dazu bestellen, wenn man wirklich eines braucht. Und auch Kopfhörer sucht man beim niederländischen Vorzeige-Smartphone in Sachen Nachhaltigkeit und fairen Herstellungsbedingungen vergebens im Standard-Lieferumfang. Apple betont am Ende seiner Keynotes immer wieder, wie wichtig es ist, dass ihre Geräte unter umweltfreundlichen Bedingungen hergestellt werden. Die kleine grüne Tabelle haben wohl alle schon einmal gesehen, der eine Präsentation des Unternehmen verfolgte. Also warum sollte Apple beim iPhone 12 nicht auch genau diesen Punkt um die Netzteile und Kopfhörer ergänzen? Die Umwelt wäre in meinen Augen also kein vorgeschobener Grund, sondern definitiv eine absolut plausible Erklärung! Auch wenn an dieser Stelle Cupertino sich deutlich Kritik gefallen lassen muss, was seine Umwelt-Standards und die Lieferketten angeht. Wie und unter welchen Bedingungen beispielsweise die Menschen für Apples Zulieferfirmen arbeiten, ist dem Tech-Gigant anscheinend ziemlich oft ziemlich zweitrangig. Und auch die Umweltverträglichkeit wird nicht unbedingt geprüft von Apple. Da haben andere, etwa Fairphone oder Shift, die Nase deutlich vorne.

iPhone 12 günstiger? "Ich will aber mein Netzteil und Kopfhörer haben!!!" Ok, ok: Ich kann das ja durchaus verstehen. Alle möchten immer gerne mehr in der Verpackung haben, selbst wenn es die Menschen gar nicht brauchen. Wie ich ja oben schon anmerkte: "Vielleicht braucht man es doch irgendwann" oder wie war das genau? Viele vergessen die Gerüchte über wahrscheinlich wieder einmal niedrigere Preise bei den kommenden iPhone 12 Modellen. Apple soll also auch in diesem Jahr wieder etwas an der Preisschraube drehen und das nicht im negativen Sinne. Sollte das iPhone 12 aber euer erstes Smartphone sein, das ihr jemals besessen habt, dann wäre ein Blick in die Elektrofachmärkte wohl ebenfalls kein Problem. Egal ob von Anker, Ravpower oder BigBen. Ihr findet eine Menge Zubehör und das sogar weit unter den Preisen von Apple. Den einzigen Kritikpunkt, den ich vielleicht an der Ganzen Sache sehe, ist die Umsetzung des Lightning-Kabels. Apple setzt am anderen Ende der Schnur mittlerweile auf USB-Type-C. Zum Beispiel bei der Apple Watch ist das schon der Fall. Das iPad Pro 2020 hat zwar kein Lightning-Anschluss, aber auch hier muss das Kabel mit einen USB-C-Anschluss am Netzteil verbunden werden. Man sollte beim Kauf eines neuen Netzteils also darauf achten, dass auch ein USB-C-Anschluss vorhanden ist.

Mein persönliches Fazit: Kein Netzteil? Kein Problem! Ich sehe das Gerücht rund um ein Fehlen des Netzteils wirklich sehr gelassen. Mich stört es wirklich kein Stück und in Anbetracht dieser kaputten Branche, die zusammen mit ihren Kunden und Kundinnen für eine enorme Menge an Elektromüll verantwortlich ist, finde ich den Schritt sogar absolut richtig. Wenn wir einmal die Tatsache noch aufgreifen, dass das iPhone das meistverkaufte Smartphone weltweit ist, dann dürfte ein solcher Schritt auch eine Menge Elektromüll einsparen. Falls doch jemand ein original Apple-Netzteil braucht, gibt es auch noch andere Wege, dieses an den Verbraucher zu bringen. Beispielsweise mit einem Rabatt auf Netzteile und Kopfhörer bei einem Kauf eines neuen iPhone 12 Modells. Allerdings darf Apple nicht verpennen, das Fehlen des Ladeadapters auch offen, ehrlich und sehr deutlich zu kommunizieren. Es bringt wirklich niemandem etwas, wenn dieses Detail am Ende nur klein auf der Verpackung steht. Apple sollte, sofern es so kommt (es handelt sich hier ja immer noch um ein Gerücht), die Gelegenheit nutzen und vielleicht mit gutem Beispiel vorangehen. Wie das Ganze dann nun ausgehen wird, bleibt also offen. Doch wie denkt ihr über die Sache mit dem Netzteil? Stört es euch gewaltig, wenn kein Ladegerät und Kopfhörer in der Verpackung liegen?