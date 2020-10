One‘s Two Cents: Kein Netzteil für iPhone 12? Kein Problem für mich!

Im Netz geht es derzeit hoch her und das liegt nicht an der neuen Hardware oder dem Design der neuen iPhones. Dass das iPhone 12 wieder den mit Abstand schnellsten Prozessor hat? Geschenkt. Wahrscheinlich eines der besten Displays und Kameras der Branche? Vermutlich, aber wen juckt das? Nun ist Apple aber wirklich den Schritt gegangen und hat das Netzteil beim iPhone 12 samt Kopfhörer aus der Verpackung gestrichen. Irgendwie gibt es zu diesem Thema nicht einmal eine neutrale Haltung, sondern nur ein Dagegen oder ein Dafür. Wo ich stehe? Ich begrüsse den Schritt über alle Massen.

Wie viele Smartphones haben wir eigentlich schon besessen?

Natürlich habe auch ich erst gestutzt, als ich die Meldung gelesen habe, dass der berühmte Analyst Ming-Chi Kuo prophezeit, dass das iPhone 12 wahrscheinlich auf Netzteil und Kopfhörer in der Verpackung verzichtet. Apple stellte dann die neuen Modelle vor und siehe da: In Europa wird es keine Netzteile in der Verpackung des iPhone 12 geben (die Pro-Modelle haben weiterhin eins). Nach einer kleinen Bedenkzeit über das Thema, sehe ich dem Ganzen aber optimistisch entgegen, was vor allem an der Power-Supply-Struktur in meinem Haus liegt.

Es ist schon beinahe egal in welches Zimmer ich gehe, fast überall steckt irgendwo ein Netzteil in der Steckdose. Bei mir am Bett hängen sogar zwei: für Tablet und Smartphone. Im Kinderzimmer steckt eines und im Wohnzimmer an der Couch sogar drei. Diese Netzteile haben sich über die Jahre angesammelt. Viele Smartphones gingen in dieser Zeit ein und aus. Durch die Subventionierung durch Verträge kommt pro Person alle zwei bis drei Jahre ein neues Gerät hinzu, pro Person! Bei einer dreiköpfigen Familie sind das alle zwei bis drei Jahre mindestens drei neue Netzteile und Kopfhörer.

Zudem habe ich diese nie wirklich weggeworfen. Auch nicht die Kabel! Warum auch? Wenn sie nicht kaputt gehen? Ist doch praktisch, wenn man die Netzteile überall im Haus verteilen kann. Schliesslich lässt sich jedes Gerät damit völlig unkompliziert laden. Zwar können nicht alle Handys mit jedem Netzteil Fast-Charge nutzen, aber das ist mir im Grunde egal. Fast jedes halbwegs vernünftige Smartphone hält sowieso einen Tag durch und Abends hängt es dann am Bett. Meine Kabelkiste, wo ich auch noch unbenutzte Ladegeräte aufbewahre, läuft förmlich über! Man kann die Dinger ja wirklich immer Mal gebrauchen, also warum wegwerfen, wenn sie nicht kaputt sind?

Bei Kopfhörern verhält es sich sogar noch deutlich drastischer. Ich nutze seit gut sechs Jahren schon keine mitgelieferten Kopfhörer mehr. Wer unterwegs Musik hören will, hat sowieso meist schon eine eigene Lösung gekauft. Zwar bietet beispielsweise Samsung in der eigenen Verpackung des Galaxy S10 oder Galaxy S20 Ultra In-Ears mit AKG-Branding an, aber die hören sich bei weitem nicht so gut an wie meine AirPods oder auch meine Sennheiser Momentum. Zumal ich nicht einmal mehr auf einen Klinkenanschluss angewiesen bin. Also warum noch Kopfhörer mitliefern, wenn eine vermutet grosse Mehrheit diese wahrscheinlich eh nicht nutzt?