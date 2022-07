Grosse Hitzewelle: So schützt ihr eure Smartphones besser vor Hitze von Marcel Laser

Lasst euer Mobiltelefon nicht in der Sonne liegen. Es ist wirklich wichtig, nicht nur euch, sondern auch das Handy vor Hitze zu schützen. (Bild: PhotoMIX-Company / Pixabay)

Smartphones bei grosser Hitze nicht in die Autoscheibe hängen! Wo wir schon gleich beim Thema Navigation waren: Lasst das Handy von der Autoscheibe weg. Lieber solltet ihr euer Gerät irgendwie vor der Sonnen geschützt unterbringen. In der Autoscheibe ist es direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt und dann hilft auch keine Klimaanlage mehr. Etwas anders sieht es mit einer Halterung aus, die ihr vielleicht in die Lüftungsschlitze stecken könnt. Hier wird das Smartphone dann direkt von der kalten Luft angeblasen was aktiv zur Kühlung beiträgt. Allerdings solltet ihr schon eine Klimaanlage haben. Es bringt dann nichts, wenn nur die sowieso schon erwärmte Umgebungsluft auf das Gehäuse geblasen wird. Daher passt hier besonders auf! Grundsätzlich raten wir aber von der Nutzung im Auto bei extremen Temperaturen, vor allem in der Autoscheibe, als Navigation ab.

Smartphone herunterkühlen – Kühlfächer und Kühlschränke bitte meiden Sollte euer Smartphone überhitzen, wird euch das Gerät das früh genug mitteilen und in eine Art „Dämmerzustand“ gestellt. Da werden nahezu alle Prozesse abgeschaltet und nur noch die wichtigsten am Laufen gehalten. In dieser Situation sucht ihr eurem treuen mobilen Begleiter ein kühles, schattiges Plätzchen. Hier eignen sich vielleicht ein abgedunkeltes Badezimmer oder Waschküche ziemlich gut. Sollte das Gerät überhitzen vermeidet tunlichst eine Decke oder Handtuch drüber zu legen, denn das verursacht sofort einen Hitzestau und kann zu weiterem Schaden führen! Jetzt denken sich bestimmt einige „ja dann kann ich es auch in den Kühlschrank oder gar die Gefriertruhe legen“. NEIN! Auf keinen Fall! Der extreme Temperaturunterschied in so kurzer Zeit kann ebenfalls zu irreparablen Schäden führen. Zudem kann sich Kondenswasser im Gerät bilden, trotz IP-Zertifizierung und dann wird es richtig übel. Auch das Gerät in eine Kühltasche mit Eisakkus zu legen ist eine sehr schlechte Idee. Einfach an einem schattigen Plätzchen hinlegen und das Smartphone die Temeraturregulierung selbst vornehmen lassen.

Zocken bei hohen Temperaturen heizen das Smartphone extrem auf, da es kaum Spielraum für die eigene Kühlung besitzt.