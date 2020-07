Smartphone Navigation: Die besten kostenlosen Navi-Apps für iOS und Android von Marcel Laser

Google Maps: Top-aktuelle Karteninfos, POIs und Kartenmaterial Wer es ganz "klassisch" haben will, greift einfach zu Google Maps. Auf nahezu allen Smartphones mit Android ist die kostenlose Handy-Navigation installiert und bietet von Haus aus eine mehr als nur ausreichende Alternative auch unter iOS. Die von Google selbst entwickelte Lösung, bedient sich der eigenen Daten durch Satelliten und die herumfahrenden Google Autos. Das Kartenmaterial ist zudem immer sehr aktuell und es gibt hier mitunter die besten Satellitenbilder. Aber das ist tatsächlich noch nichts alles. So könnt ihr natürlich mit einem Google Konto, ganze Routen mit bis zu 10 Punkten planen, was für die nächste Motorrad-Tour spannend sein kann. Durch Informationen zu massig Point of Interessts (POI) in der App hat man immer aktuelle Details zum jeweiligen Reiseziel und Local Guides geben immer hilfreiche Tipps und Infos zu Lokalitäten. Zudem bietet Google Maps einen sehr guten Verkehrsservice an und kann präzise mit Staus umgehen. ‎Google Maps – Transit & Essen Preis: Kostenlos Maps – Navigation und Nahverkehr Preis: Kostenlos Wer lieber zu Fuss oder mit dem Fahrrad unterwegs ist, kann Google Maps ebenfalls bedenkenlos nutzen. Radwege sind speziell gekennzeichnet und auch Fussgänger werden sehr präzise an ihr Ziel gelotst. Praktisch wenn man im Ausland unterwegs ist. Die Integration der meisten ÖPNV-Dienste ist zudem ein riesiges Plus, das kaum eine andere kostenlose Navigation so gut hinbekommt wie Google Maps. Einen Nachteil hat die App aber dann folglich doch. Anders als Here WeGo, ist Google Maps nur online vollumfänglich nutzbar. Dank kostenlosem EU-Roaming der letzten Jahre ist das allerdings weniger zum Problem geworden. Wer will, kann die bevorstehende Route für die Offline-Navigation herunterladen, doch gilt dieses nur für die Route bzw Bereich. Ganze Länder herunterladen um dort ohne Internet unterwegs zu sein, geht auch, allerdings nicht mit allen Navigationsmöglichkeiten. Dafür ist Google Maps sowohl auf iOS als auch auf Android verfügbar. Beide Systeme haben die App in nahezu identischer Qualität vorliegen. Grosse Updates der App sind übrigens nicht wie bei Apple Maps von Betriebssystem-Updates abhängig. Google Maps wird eigenständig weiterentwickelt und aktualisiert.

Apple Maps: Endlich richtig gut, viele Informationen und starkes Design Natürlich muss man sich bei in Form von iOS schlussendlich auch mit Apple Maps auseinandersetzen. Der Kartendienst war in der Vergangenheit, gerade am Anfang, belächelt worden und machte vieles falsch. Mittlerweile ist kostenlose Navigation für iOS aber Google Maps ebenbürtig geworden und bringt sogar ganz eigene Features mit. Auf Apple Maps ist also nun seit längerer Zeit verlass, kämpft aber mit den gleichen Schwächen, die Google Maps ebenfalls plagen: Der Kartendienst funktioniert nur mit einer aktiven Internetverbindung. Dafür bekommen iOS-Fans aber eine Menge geboten. Apple Maps ist von Haus aus in iOS integriert und weist ein überaus übersichtliches Design auf. Neben einer Auto-Navigation stehen euch auch Routenplanungen für Fussgänger und ÖPNV zur Verfügung. Auch das Abrufen von möglichen Fahrdienstpreisen wie Uber oder normale Taxi-Dienste ist möglich, muss aber für euren Standort unterstützt werden. Punktabzüge gibt es für eine fehlende Fahrrad-Navigation. Hier hinkt Apples kostenloses Handy-Navi hinterher, da es die Funktion schlichtweg noch nicht gibt, soll aber mit iOS 14 endgültig kommen. In iOS 14 könnt ihr dann zudem auch intelligente Routen für Elektrofahrzeuge wählen, damit ihr auch dort entlang fahrt, wo sich Ladesäulen befinden. Überraschend: Apple will mit dem grossen iOS 14 Update auch vor Blitzeranlagen warnen! Allerdings wird diese Funktion wahrscheinlich nur in ausgewählten Regionen zur Verfügung stehen. Wer Angst haben sollte, dass Apple Maps kein aktuelles Kartenmaterial verwendet, den können wir an dieser Stelle beruhigen: Apple setzt bei seinem kostenlosen Handy-Navi auf Open Street Maps und ist damit exakt so aktuell wie kostenpflichtige Anbieter wie beispielsweise TomTom. Allerdings steht der Kartendienst von Apple nur iOS- und macOS-Fans zur Verfügung. Hier möchte der Hersteller wohl eher das Privileg seines eigenen Ökosystems vorantreiben. Die App ist allerdings von Betriebssystem-Updates abhängig, wenn es um deutliche Verbesserungen und neue Funktionen geht. Nur das Kartenmaterial wird häufig im Hintergrund aktualisiert, da dieses nicht Zentral auf dem Smartphone vorliegt, sondern aus dem Internet bezogen wird. ‎Karten Preis: Kostenlos

Waze: Top-aktuelle Infos durch hohe Nutzerbasis, User-orientierter Funktionsumfang Mit Waze habt ihr für iOS und Android die wohl weltweit am meisten genutzte, nutzerbasierte Navigations-Lösung in den App Stores stehen. Allein dieser Punkt ist ein riesiger Vorteil für die kleine, eher unscheinbare kostenlose Navi-App, mit dem ungewöhnlichen Geist-Logo als App-Icon. Die grosse Nutzer_innenbasis und der User-orientierte Funktionsumfang machen die App zudem recht individuell. Waze ist stark von dn Leuten abhängig, die die kostenlose Navi-App nutzen, doch das macht sie auch so interessant. Denn die Live-Daten, die Nutzerinnen und Nutzer von Waze generieren, werden anderen Teilnehmern der App zur Verfügung gestellt. So seid ihr immer über Baustellen, Unfälle, Staus oder andere Verkehrsinfos top-aktuell informiert, teilweise sogar schneller als bei Google Maps oder Here WeGo. In diesem Fall kann Waze sogar die Routen automatisch für euch ändern, damit ihr immer noch schnell an euer Ziel kommt. ‎Waze Navigation und Verkehr Preis: Kostenlos Waze – GPS, Echtzeit-Navigation, Karten & Verkehr Preis: Kostenlos Zudem steht euch eine Spotify-Integration zur Verfügung, die euch die Steuerung des Musik-Streaming-Dienstes über die Schaltflächen der App erlaubt, ohne dass ihr diese verlassen müsst. Dazu muss natürlich die Spotify-App im Hintergrund laufen. Man merkt also schon, dass der Fokus eher auf das einfache, aber dafür sehr mächtige Navigieren ohne grossen Schnickschnack ausgelegt ist. Die App kann aber genau an diesem Punkt brillieren. Zudem können Tankstellen und Cafés mit den günstigsten Preisen angezeigt werden. So spart ihr Geld beim Tanken auf grösseren Strecken. Doch auch hier haben wir wieder einen Kritikpunkt anzumerken: Genau wie bei Google Maps und Apple Maps ist Waze nur mit aktiver Online-Verbindung nutzbar. Ein herunterladen von Karten ist leider nicht möglich und eine komplette Offline-Navigation lässt sich so also nicht nutzen. Zudem ist Waze von der Nutzerbasis abhängig, um sein volles Potenzial ausspielen zu können. Doch genau dieses wächst seit längerer Zeit stark an, was automatisch auch die Qualität der App verbessert.

Sygic: Alteingesessen, wurde mit den Jahren immer besser Die Navigation Sygic ist seit Jahren im Rennen um die Plätze der besten kostenlosen Navi-Apps im Netz vertreten. Wir finden tatsächlich auch zurecht! Sygic bietet neben dem sehr aktuellen Kartenmaterial von TomTom zudem einen sehr hohen Funktionsumfang. Allerdings muss man Sygic auch mit Bedacht empfehlen: Die Handy-Navi-App ist nicht komplett kostenlos, sondern nur in ihrer limitierten Basis-Version. Wer bestimmte Regionen wie Europa oder die komplette USA auf seinem Smartphone als Offline-Kartenmaterial herunterladen will, muss Geld bezahlen. Allerdings nur ein einziges Mal, danach steht euch die Lizenz ein Leben lang zur Verfügung. Zudem lässt sich Sygic mit allerlei Zusatzfunktionen und Add-Ons per In-App-Käufe erweitern und so das Maximum einer echten Navigationslösung erreichen. ‎Sygic GPS-Navigation & Karten Preis: Kostenlos+ Sygic – Offline Maps & Navigation Preis: Kostenlos+ Neben der Routenplanung für das Auto, könnt ihr euch auch Live-Informationen zum Verkehr anzeigen lassen. Viele Grossstädte bieten in der kostenlosen Navi-App auch eine 3D-Kartenansicht für eine bessere Orientierung. Für einige Navi-Fans dürfte auch die Head-Up-Display-Funktion interessant sein. Hier spiegelt das auf das Armaturenbrett gelegte Smartphone die Navigation auf die Windschutzscheibe. Auch eine Augmented Reality Navigation ist möglich. Grundsätzlich ist die Basis-Version aber kostenlos und schon die Online-Navigation ist durch das sehr gute Routing und das erstklassige Kartenmaterial wirklich sehr zu empfehlen. Sygic hat sich in den vergangenen Jahren zu einem ersten Konkurrenten für Navigon, TomTom und Co. aufgeschwungen und bietet vergleichbar viele Premium-Funktionen, aber meist für weniger Geld. Leider fehlen an dieser Stelle Routen für Fahrräder oder eine Integration für den ÖPNV.