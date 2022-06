iOS 16 Update: Welche iPhones und iPads könnten die Aktualisierung erhalten?

Das iOS 15 Update dürfte uns noch eine ganze Weile begleiten. Bis zum Herbst 2022 wird dieses auch weiterhin das neuste System bleiben. Mit iOS 16 steht aber schon die nächste Aktualisierung auf dem Plan und diese wird am in der nächsten Woche offiziell vorgestellt. Wir können schon jetzt eine kleine Prognose über unterstützte Geräte machen, denn die Chancen stehen auch für älter iPhones und iPads nicht schlecht!

iOS 16 Update: Geht das iPhone 6s in sein 8. Support-Jahr?

Apple hat im vergangenen Jahr mit iOS 15 ein System auf den Markt geworfen, an dem auch noch das mittlerweile 7 Jahre alte iPhone 6s teilhaben durfte. Android-Nutzer können von derartigen Update-Zyklen nur träumen! Es sei denn sie haben ein Fairphone, wie wir an dieser Stelle fairerweise (pun intended) zugeben müssen. Ob das iPhone 6s allerdings wieder dabei ist, bleibt abzuwarten. Daher lassen wir dieses erst einmal nur mit Vorbehalt in der Liste.