iOS 15.3 Update: Diese iPhones und iPads erhalten die Aktualisierung

Zwar liefert Apple mit iOS 15.3 ein augenscheinlich grösseres Update aus, doch dieses kümmert sich hauptsächlich um schwere Sicherheitslücken und Bugfixes. Unter anderem wird eine Sicherheitslücke in der von iOS genutzten WebKit-Engine für Browser geschlossen, die verheerende Folgen hätte haben können. Ihr solltet eure Modelle also definitiv auf den neusten Stand bringen. Welche Geräte das neue iOS-Update erhalten, erfahrt ihr nun im Folgenden.

iOS 15.2.1 Update: Auch das iPhone 6s ist natürlich weiterhin dabei

Innerhalb einer neuen iOS-Generation sind natürlich keine Wechsel in der Kompatibilität vorgesehen und so erhält auch weiterhin ein „alter Bekannter“ das iOS 15.3 Update und damit kamen auch einige der spannenden neuen Funktionen auf das alte Modell. Das iPhone 6s wurde in 2021 ganze sechs Jahre alt und ging mit iOS 15 in sein siebtes (!!) Support-Jahr! In 2022 geht es mit diesem Update-Support weiter. Damit dürfte das iPhone 6s das mit Abstand am längsten unterstützte Smartphones der Welt sein. Apple macht hier durchaus einen absolut überragenden Job.