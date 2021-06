iOS 15 Update: Dieses 6 Jahre alte iPhone bekommt auch das neue System!

Egal ob iPhone, iPad oder auch ehemalige iPod Touch Modelle: Apple betreibt über viele Jahre hinweg eine wirklich starke Update-Politik. Teils erhalten über 5 Jahre alte Modelle noch die aktuellste iOS-Version, wie man schon am iOS 14 Update sehen kann. Nun ist aber das neue iOS 15 Update vorgestellt worden und wir wollen euch zeigen, welche Geräte in diesem Jahr die Aktualisierung erhalten und es zeichnet sich eine überragende Überraschung ab! Ein 6 Jahre altes iPhone bekommt das neue Update ebenfalls noch!

iOS 15 Update: Das iPhone 6S bekommt die Aktualisierung auch noch!

Eigentlich konnte man nicht einmal mehr annehmen, dass das iPhone 7 mit einem Update ausgestattet wird. Mit dem neuen iOS 15 Update kommt es aber nun ganz anders: Das iPhone 6S wird in 2021 ganze sechs Jahre alt und geht mit iOS 15 in sein siebtes (!!) Support-Jahr! Denn auch Updates in 2022 sind somit gesichert. Damit dürfte das iPhone 6S das mit Abstand am längsten unterstützte Smartphones der Welt sein. Damit sind auch das iPhone 7 (Plus) und weitere neuere Geräte gesichert. Apple macht hier durchaus einen absolut überragenden Job.