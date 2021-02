iOS 15 Update: Welche iPhones und iPads bekommen die Aktualisierung?

Egal ob iPhone, iPad oder auch ehemalige iPod Touch Modelle: Apple betreibt über viele Jahre hinweg eine atemberaubende Update-Politik. Teils erhalten über 5 Jahre alte Modelle noch die aktuellste iOS-Version, wie nun auch zuletzt beim iOS 14.4 Update. Natürlich solltet ihr bei älteren Geräten keine überragenden neuen Funktionen erwarten, doch bleiben die Systeme aktuell und damit auch sicher. Im Juni dürfte das iOS 15 Update in den Fokus rücken, wenn dieses zur WWDC 2021 erstmals der Öffentlichkeit gezeigt wird. Wir spekulieren an dieser Stelle schon einmal, welche Modelle die Aktualisierung bekommen könnten und haben vielleicht auch schon eine Ahnung.

iOS 15 Update: Für das iPhone 7 könnte es eng werden

Eigentlich hatte die Branche das iPhone 6s (Plus) für das iOS 14 Update abgeschrieben, doch das 5 Jahre alte Modell, das nun in sein sechstes (!!) Support-Jahr geht, bekam die Aktualisierung doch noch. Auch das iPhone 7 (Plus) durfte demnach noch am Rollout teilhaben. Die Zeichen stehen aber in 2021 recht ungünstig für beide Geräte, was vor allem dem riesigen Leistungssprung auf das iPhone X geschuldet sein dürfte. Der Leistungsunterschied zwischen den Modellen ist extrem hoch und das iPhone X ist das erste echte Full-Screen-iPhone von Apple.

Das iPhone 8 sieht zwar aus wie das iPhone 7, hat allerdings im Inneren die Hardware des iPhone X verbaut. Das qualifiziert das Modell definitiv für ein weiteres Jahr. Das iPhone 6s wird in unseren Augen auf jeden Fall in 2021 aus dem Support-Rahmen fallen. Im Folgenden seht ihr unseren Eindruck für das kommende Update.

Wir haben auch noch ein wenig tiefer in die Spekulations-Kiste gegriffen und auch schon einmal gleich das “iPhone 13” (oder wie immer es heissen soll) für das nächste Jahr herausgeholt. Es dürfte ziemlich klar sein, dass das Update auf diesen Modellen bereits vorinstalliert sein wird. Hingegen sind wir uns beim letzten iPod Touch (7. Generation) nicht mehr sicher. Hier dürfte vielleicht gar kein Update mehr kommen.