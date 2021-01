iOS 14.4 Update: Welche iPhones und iPads erhalten das neue Betriebssystem?

Apple kann auf eine wirklich überragende Update-Politik der letzten Jahre zurückblicken. Manche iPhone-Modelle werden auch noch nach 5 Jahren aktualisiert und auch wenn es nicht alle Funktionen und Features in die älteren Geräte schaffen, so bekommen sie immerhin die neusten Bugfixes und Sicherheits-Patches installiert. Mit dem nun veröffentlichten iOS 14.4 Update kommen nun weitere Funktionen hinzu, die aber gleichzeitig auch für ältere Modelle gelten. Wir sagen euch hier, welche iPhones und iPads die neue Aktualisierung erhalten.

Apple iOS 14.4 Update: Weiterhin werden alle bisherigen Modelle unterstützt

Es darf schon als absoluter Hammer bezeichnet werden, dass das iPhone 6s immer noch an Bord ist und damit bekommt natürlich, dank identischer Hardware, auch das erste iPhone SE das bereits seit Herbst 2020 erhältliche iOS 14 Update spendiert. Damit sind auch wesentlich ältere Modelle in der Planung von Apple mit eingeschlossen. Viele der älteren iPhones erhalten somit nicht nur neue Funktionen, sondern auch gleich ein im Design deutlich überarbeitetes Betriebssystem. Welche Änderungen ihr erwarten könnt, haben wir euch bereits in unserem Vorstellungsartikel zum iOS 14 Update aufgezeigt. Doch nun zu den iPhones, die das neue iOS 14.4 Update ebenfalls erhalten.