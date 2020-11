iOS 14.2 Update: Diese iPhones und iPads bekommen das System

Apple ist durchaus für die starke Update-Politik seiner iPhones und iPads bekannt. Manchmal werden Geräte sogar bis zu 5 Jahre am Stück unterstützt und erhalten aktuelle Betriebsysteme und Sicherheitspatches. Dennoch fragen sich bestimmt einige Menschen mit einem älteren iPhone oder iPad-Modell, ob sie noch eine Chance auf ein aktuelles iOS 14.2 Update und/oder iPadOS 14.2 haben. Diese Frage klären wir hier im Artikel und auch, wie ihr das neue Betriebssystem bereits jetzt auf eurem iOS-Gerät ausprobieren könnt.

Apple iOS 14.2 Update: Ab iPhone 6s ist jedes Modell dabei!

Es darf schon als absoluter Hammer bezeichnet werden, dass das iPhone 6s immer noch an Bord ist und damit bekommt natürlich, dank identischer Hardware, auch das erste iPhone SE das neue Update spendiert. Damit sind auch wesentlich ältere Modelle in der Planung von Apple mit eingeschlossen. Viele der älteren iPhones erhalten somit nicht nur einige neue Funktionen, sondern auch gleich ein im Design deutlich überarbeitetes Betriebssystem. Welche Änderungen ihr erwarten könnt, haben wir euch bereits in unserem Vorstellungsartikel zum iOS 14 Update aufgezeigt. Doch nun zu den iPhones, die das Update erhalten.