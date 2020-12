iOS 14.3 Update: Diese iPhones und iPads bekommen die neue Version

In den letzten Jahren hat Apple immer wieder mit einer überzeugenden Update-Systematik überzeugen können. Auch wenn nicht immer alle Funktionen für ältere Modelle mitgeliefert werden, so bleibt die Sicherheit und Kompatibilität immer auf einem sehr hohen Niveau, selbst für Jahre alte iPhone iPads. Nun ist mit dem iOS 14.3 Update von Apple auch schon die dritte Version, des in diesem Jahr veröffentlichten iOS 14 Updates erschienen. Wir haben für euch eine Liste erstellt, mit allen wichtigen Geräten, die das neue System erhalten.

Apple iOS 14.3 Update: Auch das iPhone 6s und iPhone SE sind noch dabei

Es darf schon als absoluter Hammer bezeichnet werden, dass das iPhone 6s immer noch an Bord ist und damit bekommt natürlich, dank identischer Hardware, auch das erste iPhone SE das neue Update spendiert. Damit sind auch wesentlich ältere Modelle in der Planung von Apple mit eingeschlossen. Viele der älteren iPhones erhalten somit nicht nur einige neue Funktionen, sondern auch gleich ein im Design deutlich überarbeitetes Betriebssystem. Welche Änderungen ihr erwarten könnt, haben wir euch bereits in unserem Vorstellungsartikel zum iOS 14 Update aufgezeigt. Doch nun zu den iPhones, die das Update erhalten.