iOS 14.5 Update: Diese iPads und iPhones erhalten die neue Version

Die Vorstellung der neuen iPad Pro-Modelle mit Apple A14X Chipsatz steht vor der Tür und damit auch das neue iOS 14.5 Update, das mittlerweile häufiger in der Gerüchteküche aufgetaucht ist. Das Update dürfte innerhalb der nächsten Wochen oder gar Tage ausrollen, denn der neue Prozessor wird im Code der neuen Version bereits erwähnt und es gilt als sicher, dass dieser in den neuen iPads mit Mini-LED zum Einsatz kommen soll. Wir verraten euch aber schon jetzt, welche Geräte das neue Update erhalten werden.

Apple iOS 14.5 Update: Alle Modelle der Vorversion erhalten die Aktualisierung

Es darf schon als absoluter Hammer bezeichnet werden, dass das iPhone 6s immer noch an Bord ist und damit bekommt natürlich, dank identischer Hardware, auch das erste iPhone SE das bereits seit Herbst 2020 erhältliche iOS 14 Update spendiert. Damit sind auch wesentlich ältere Modelle in der Planung von Apple mit eingeschlossen. Viele der älteren iPhones erhalten somit nicht nur neue Funktionen, sondern auch gleich ein im Design deutlich überarbeitetes Betriebssystem. Welche Änderungen ihr erwarten könnt, haben wir euch bereits in unserem Vorstellungsartikel zum iOS 14 Update aufgezeigt. Doch nun zu den iPhones, die das neue iOS 14.5 Update ebenfalls erhalten.