iOS 14.5 Update erschienen: Diese iPads und iPhones erhalten die neue Version

Es darf schon als absoluter Hammer bezeichnet werden, dass das iPhone 6s immer noch an Bord ist und damit bekommt natürlich, dank identischer Hardware, auch das erste iPhone SE das bereits seit Herbst 2020 erhältliche iOS 14 Update spendiert. Damit sind auch wesentlich ältere Modelle in der Planung von Apple mit eingeschlossen. Viele der älteren iPhones erhalten somit nicht nur neue Funktionen, sondern auch gleich ein im Design deutlich überarbeitetes Betriebssystem. Doch nun zu den iPhones, die die neuste Version mit dem iOS 14.5 Update erhalten.

Mit iOS 14.5 erhalten iPhones übrigens nun die Fähigkeit noch kleinere QR-Codes einzuscannen. Auch hat Apple an der Klassifizierung neuer Bluetooth-Geräte gearbeitet, die nun noch feiner erkannt werden können. Das Entsperren ist mit Gesichtsmaske und einer Apple Watch am Arm ebenfalls leichter geworden. Apple Maps kann zudem zukünftig auch Unfälle in die Verkehrsdaten aufnehmen, die von Nutzern und Nutzerinnen per Siri eingesprochen werden.

iPadOS 14.5 Update: Diese Apple-Tablets dürfen sich auf das Update freuen

Ähnlich sieht es auch beim iPadOS 14.5 Update für die unterstützten iPad-Modelle aus. Denn auch die neue Betriebssystemversion unterstützt einen ordentlichen Haufen an älteren Modellen und das gilt auch für die nun kommende Sub-Aktualisierung. Somit sind alle bislang spekulierten Modelle mit an Bord und erhalten das Update ebenfalls. Alle neuen Funktionen der iPhone-Modelle sind natürlich auch hier zu finden.

iPad Air (3. Generation) – Veröffentlicht

iPad Air 2 – Veröffentlicht

iPar Air 2020 – Veröffentlicht

iPad Mini (5. Generation) – Veröffentlicht

iPad Mini 4 – Veröffentlicht

iPad (5. Generation) – Veröffentlicht

iPad (6. Generation) – Veröffentlicht

iPad (7. Generation) – Veröffentlicht

iPad (8. Generation) – Veröffentlicht

iPad Pro 9.7 Zoll – Veröffentlicht

iPad Pro 10.5 Zoll – Veröffentlicht

iPad Pro 11 Zoll (1. Generation) – Veröffentlicht

iPad Pro 11 Zoll (2. Generation) – Veröffentlicht

iPad Pro 12.9 Zoll (1. Generation) – Veröffentlicht

iPad Pro 12.9 Zoll (2. Generation) – Veröffentlicht

iPad Pro 12.9 Zoll (3. Generation) – Veröffentlicht

iPad Pro 12.9 Zoll (4. Generation) – Veröffentlicht

Mit fortschreitender Zeit erhöht sich übrigens auch die Chance, dass neue iPad- oder iPhone-Modelle, die ihr im Laden erworben habt, die neue Version bereits vorinstalliert haben. Dann ist natürlich eine Aktualisierung nicht mehr nötig. Schaut auf jeden Fall bei neueren Modellen nach der Einrichtungen in den Einstellungen nach, um immer auf dem neusten Stand zu bleiben.

Im folgenden verlinkten Artikel zum kommenden iOS 15 Update für 2021, wagen wir einen Ausblick auf die Modelle, die die Aktualisierung erhalten könnten. Wir haben diesbezüglich sogar eine steile These aufgestellt: