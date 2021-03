Android 12 Update: Diese Handys könnten das neue System bekommen von Marcel Laser

Nach der Veröffentlichung von Android 11 ist vor dem Android 12 Update. Google arbeitet schon unter Hochdruck an der nächsten grossen Version. Natürlich ist es aber alles andere als leicht, bereits jetzt schon feste Prognosen zu treffen, aber es gibt immer Kandidaten, die mit Sicherhiet schneller beliefert werden als andere Geräte. Gute Beispiele sind hier Nokia oder in weiten Teilen auch Sony. Wir lassen uns also erstmal überraschen, wagen aber dennoch einen Ausblick auf das kommende Update-Verhalten der Hersteller.

Google Eigentlich muss man zu Google in dieser Hinsicht nicht mehr viel sagen. Meist erhalten alle Smartphones des Suchmaschinenriesen die Updates, doch gab es bereits zum Android 11 Update eine einschneidende Entscheidung. Das erste Pixel-Modell flog aus der Liste und nun könnte das Pixel 2 an der Reihe sein. Wir listen es dennoch vorsorglich, geben aber eher eine vorsichtige Prognose dazu ab. Alle anderen Modelle dürften das kommende Android 12 Update aber so gut wie sicher erhalten. Ein mögliches Google Pixel 6 für den Herbst 2021 sollte das System sogar vorinstalliert haben. Google Pixel 2 – Möglich

Google Pixel 2 XL – Möglich

Google Pixel 3 – Sehr wahrscheinlich

Google Pixel 3 XL – Sehr wahrscheinlich

Google Pixel 3a – Sehr wahrscheinlich

Google Pixel 4 – Sehr wahrscheinlich

Google Pixel 4 XL – Sehr wahrscheinlich

Google Pixel 4a – Sehr wahrscheinlich

Google Pixel 4a 5G – Sehr wahrscheinlich

Google Pixel 5 – Sehr wahrscheinlich

Google Pixel 6 – Wahrscheinlich vorinstalliert Google Pixel 4 64GB Handy, schwarz, Just Black, Android 10

Honor Hier können wir vorerst kaum eine Prognose treffen. Der Hersteller Honor ist eine Tochter von Huawei und damit ebenfalls von den US-Sanktionen betroffen. Mittlerweile gehen die Vermutungen auch dahin, dass es nicht einmal mehr Updates auf neue Versionen für die Geräte geben könnte. Hier bleibt die Zeit also erst einmal abzuwarten. Wir schrauben aber unsere Erwartungen bezüglich weiterer Schritte in die Richtung stark zurück. Honor 20 – Nicht sicher

Honor 20 Pro – Nicht sicher

Honor View 20 – Nicht sicher

Honor View 20 Pro – Nicht sicher

Honor View 30 – Nicht sicher

Honor View 30 Pro – Nicht sicher

Honor View 40 – Nicht sicher

Honor ViewPad 6 – Nicht sicher Honor 20 Pro Smartphone 8 GB RAM 256 GB ROM Kirin 980 6,26 Zoll FHD + 48 + 16 + 8 + 2 MP Kameras unterstützen NFC Android 9.0 (Dual Nano-SIM) + Glaskopfhörer Global Version Phantom Blue

Huawei Was für Honor gilt, ist natürlich für Huawei ebenfalls bittere Realität. Auch hier lassen sich derzeit keine wirklichen Prognosen treffen. Die US-Sanktionen treffen vor allem das chinesische Unternehmen hart. Mittlerweile ist nicht einmal mehr klar, ob ältere Geräte ihre Google-Dienste überhaupt noch behalten dürfen. Auch hier schrauben wir also unsere Erwartungen erst einmal deutlich zurück. Sollte Huawei weiterhin stärker auf seine Smartphones im Westen setzen wollen, dann könnte auch ein Wechsel auf das neue Harmony OS eine Option werden. Huawei P30 Lite – Nicht sicher

Huawei P30 – Nicht sicher

Huawei P30 Pro – Nicht sicher

Huawei P40 – Nicht sicher

Huawei P40 Lite – Nicht sicher

Huawei P40 Pro – Nicht sicher

Huawe P50 – Nicht sicher

Huawei P50 Pro – Nicht sicher

Huawei Nova 6 – Nicht sicher

Huawei Mate 30 – Nicht sicher

Huawei Mate 30 Pro – Nicht sicher

Huawei Mate 40 – Nicht sicher

Huawei Mate 40 Pro – Nicht sicher

Huawei Mate 50 – Nicht sicher

Huawei Mate 50 Pro – Nicht sicher

Huawei Mate X – Nicht sicher

Huawei Mate Xs – Nicht sicher HUAWEI P30 Pro Dual-SIM Smartphone Bundle (6,47 Zoll, 128 GB ROM, 8 GB RAM, Android 9.0) Breathing Crystal + USB-Adapter [Exklusiv bei Amazon] – DE Version

LG Der südkoreanische Hersteller LG ist hingegen nicht wirklich von Sanktionen betroffen und so könnte man eigentlich meinen, dass ein Android 12 Update eher kein Problem darstellen sollte. Doch in der Vergangenheit gab es eher wenig Bemühungen selbst aktuellste Modelle mit einem Update auszustatten. Es steht nicht einmal fest, ob das LG V60, das dieses Jahr vorgestellt wurde, auf Android 11 hoffen kann. Auch hier schrauben wir unsere Erwartungen erst einmal zurück und beobachten, was LG in der Zukunft vor hat. LG V60 ThinQ – Nicht sicher LG V50 ThinQ 5G 128GB 6GB RAM Black

Microsoft Das Surface Duo ist von Microsoft offiziell vorgestellt worden und ein Update auf Android 11 soll es bekanntlich irgendwann geben, sobald das Modell erschienen ist. Da Microsoft derzeit nicht viele Android-Smartphones betreuen muss, gehen wir erst einmal davon aus, dass ein Android 12 Update durchaus wahrscheinlich ist. Microsoft Surface Duo Phone – Wahrscheinlich

Microsoft Surface Duo Phone – Vielleicht vorinstalliert

Motorola Wie auch beim vergangenen Update, ist es in Bezug auf Motorola weiterhin schwer eine wirklich gradlinige Prognose zu treffen. Man kann aber erst einmal davon ausgehen, dass Motorola die Flaggschiffe für das das Jahr 2020 alle mit neuen Updates im kommenden Jahr 2021 versorgen wird. So ist die Wahrscheinlichkeit auf ein Android 12 Update für das Motorola G8 Plus beispielsweise recht hoch. Motorola Razr (2020) – Sehr wahrscheinlich

Motorola One Action – Wahrscheinlich

Motorola One Vision – Wahrscheinlich

Motorola One Power – Wahrscheinlich

Motorola G8 (2020) – Sehr wahrscheinlich

Motorola G8 Plus (2020) – Sehr wahrscheinlich

Motorola G8 Power (2020) – Sehr wahrscheinlich moto g8 Dual-SIM Smartphone (6,4 Zoll-Max vision-Display, Dreifach-Kamerasystem, 64 GB/4 GB, Android 9.0) Blau

Nokia Auch wenn Nokia den einstigen Glanz der frühen 2000er Jahre wohl nicht mehr einholt, so ist der Hersteller aber dank neuer Bemühungen vollständig im Android-Markt angekommen. Ein Grund für den Erfolg ist die nahezu nahtlose Update-Politik von HMD Global, die nicht nur zeitnah Ankündigungen betreiben, sondern auch (wenn auch ab und an mit Verzögerung) die Aktualisierungen ausliefern. Das verdient vollsten Respekt und gibt auch den Nutzerinnen und Nutzern ein gutes Gefühl. Wir hoffen, dass die Anstrengungen auch weiterhin beibehalten werden und hoffen auch, dass Nokia sich damit in Zukunft nicht übernimmt. Nokia 1 Plus – Wahrscheinlich

Nokia 1.3 – Sehr Wahrscheinlich

Nokia 3.2 – Möglich

Nokia 4.2 – Möglich

Nokia 5.3 – Sehr Wahrscheinlich

Nokia 6.2 – Möglich

Nokia 7.2 – Wahrscheinlich

Nokia 8.3 – Sehr Wahrscheinlich

Nokia 9 PureView – Wahrscheinlich Da das kommende Android 12 Update allerdings noch kein Thema war, können wir an dieser Stelle erst einmal nur Vermutungen anstellen. Die neueren Modelle der unterschiedlichen Reihen dürften aber sehr wahrscheinlich ein Update erhalten. Nokia Nok 9 Pureview Dual SIM 128-A-15, 21 BU