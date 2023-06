Android 14 Update: Welche Handys erhalten das neue Google-System?

Lesedauer: 5 Minuten

Nicht ganz so klar sind die Update-Bemühungen von Honor. Die ehemalige Huawei-Tochter war in der Vergangenheit zwar stets bemüht, doch blieben immer wieder vereinzelt Geräte auf der Strecke, mit denen wir schlussendlich gerechnet hätten. Dennoch ist die Update-Politik noch im Rahmen. Das dürfte auch beim kommenden Android 14 Update eine Rolle spielen.

Nicht gerade Update-stabil präsentierte sich Nokia in den vergangenen Jahren. Oft wurde die Roadmap überarbeitet oder auch fielen plötzlich Geräte über den Tellerrand, die eigentlich noch hätten eine Aktualisierung bekommen sollen. Aktuelle Geräte bekommen natürlich ein Update, aber meist ist der finnische Hersteller wirklich langsam geworden und trotz einer fast nahezu reinen Android-Version dauert es verhältnismässig lange. Wir wagen uns dennoch vorsichtig an die folgende Prognose:

OnePlus

OnePlus darf in Deutschland keine Smartphones mehr verkaufen ist aber noch in unserer Schweiz aktiv, wie der Hersteller bereits in einer Meldung an uns mitteilte. Die bisher erschienen Geräte und alle Modelle die auch verkauft wurden, dürften auch weiterhin mit Updates erscheinen. Geht der Support allerdings dem Ende entgegen, dürfte es auch keine Aktualisierungen mehr geben.