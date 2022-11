Advertorial: SwitchBot mit bis zu 40 Prozent Rabatt zum Black Friday

Mehr Rabatt auf ausgewählte SwitchBot Sets

Zudem gibt es morgen, am Black Friday, den 25. November 2022, sowie am Montag darauf, also am 28. November, auf der SwitchBot-Website einen noch grösseren Rabatt.

Quadro-Bot Combo

40 Prozent Rabatt gibt es am 25. November auf die Combo bestehend aus

4 x SwitchBot Bot und 2 x SwitchBot Remote. Damit werden ruckzuck alle alten Geräte im Haus smart gemacht!

Bewegungssensor-Combo

Einen SwitchBot Motion Bewegungssensor, einen SwitchBot Contact Fenster/Türsensor sowie den SwitchBot Hub Mini gibt es zusammen ebenfalls mit 40 Prozent Preisnachlass an dem Tag.

Am kommenden Montag, am 28. November, sind folgende Kombination mt 40 Prozent Rabatt zu bekommen.

Bot Combo

Ein SwitchBot Bot, ein Hub Mini, ein SwitchBot Meter sowie eine SwitchBot Remote Fernbedienung von SwitchBot für 40 Prozent weniger.

Bewegungssensor-Combo

Zudem ist das Bewegungssensor Set bestehend aus dem SwitchBot Motion, dem SwitchBot Contact sowie dem SwitchBot Hub Mini ebenfalls mit 40 Prozent Preisnachlass zu haben.

Punkte gegen Gutscheine

Wer schon mal bei SwitchBot auf der Webseite eingekauft hat, kann zudem Punkte gegen Gutschriften eintauschen und bekommt am 28. November auch auf diesen Payback einen Rabatt:

100 Punkte für 300€ – 80€

200 Punkte für 500€ – 150€

400 Punkte für 1000€ – 400€

50 Punkte für kostenlosem Versand.