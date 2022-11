In eigener Sache: Der erste Advent und unser Adventskalender

Wenngleich wir dieses Jahr von der SARS-2 CoVID-19 Corona-Pandemie etwas weniger Einschr├Ąnkungen hatten als die Jahre zuvor, ist auch das sich dem Ende neigende Jahr 2022 kein leichtes. Krieg in der Ukraine, Energiekrise, Inflation und Auswirkungen des Klimawandels sind nur einige grosse Themen, die viele von uns sehr besch├Ąftigen, best├╝rzen, besorgen.

Auch darum m├Âchten wir von PocketPC.ch auch dieses Jahr euch, liebe Leserinnen und Leser, wieder etwas zur├╝ckgeben. Ein grosses Preise-Sammelsurium mit ├╝ber 70 Preisen und einem hohen vierstelligen Gesamtwert soll euch die Wartezeit bis Weihnachten vers├╝ssen und den Ausklang dieses auch wieder nicht so tollen Jahres etwas versch├Ânern. Denn die Adventszeit soll auch dieses Jahr wieder eine Zeit der Freude sein, in der wir alle den Alltag und die Sorgen, so gross sie auch sein m├Âgen, ein wenig vergessen k├Ânnen.

Es ist f├╝r uns eine Zeit angekommen…

In vier Tagen startet nun also der PocketPC.ch Adventskalender mit dem ersten T├╝rchen und wie immer wird nichts verraten zu den Preisen und Gewinnen f├╝r jeden der 24 Tage bis zum Heiligabend.

Doch die Elfen w├Ąren nicht die Elfen, wenn sie nicht schier aus dem H├Ąuschen w├Ąren ├╝ber die tollen und ├╝berraschende Gewinne, die darunter sind. Ihr d├╝rft also wieder sehr gespannt sein und euch freuen, auf unser allj├Ąhrliches Fest bis zum Fest.

Doch nun erst mal

einen sch├Ânen ersten Advent!



Euer Team von PocketPC.ch