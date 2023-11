In eigener Sache: Der Adventskalender steht vor der Tür

Lesedauer: < 1 Minute

Ihr kennt das schon bestimmt schon: Alle Jahre wieder gibt es den PocketPC.ch Adventskalender . Denn der hat Tradition und startet wie immer am 1. Dezember.

Die Elfen haben auch dieses Jahr über 50 Preise zusammengetragen, um euch die Zeit bis zum Weihnachtsfest zu versüssen. Und der Ausklang des Jahres, der auch schon um die Ecke schaut, soll auch fröhlicher daher kommen. Ein Gesamtwert im hohen vierstelligen Bereich wird auch den diesjährigen Adventskalender zieren und soll die Adventszeit für euch auch dieses Jahr wieder zu einer Zeit der Freude machen. Auf dass wir alle den Alltag und die Sorgen, so gross sie auch sein mögen, ein wenig vergessen können.

In zehn Tagen startet nun wieder der PocketPC.ch Adventskalender mit dem ersten Türchen und wie immer wird nichts verraten zu den Preisen und Gewinnen für jeden der 24 Tage bis zum Heiligabend. Die Elfen haben sich, soviel sei dennoch verraten, wieder für euch ins Zeug gelegt und viele tolle Preise und überraschende Gewinne in die Türchen gelegt. Da gibt es was auf die Ohren, etwas zum Zocken, zum Entspannen, zum Sichern, zum Laden und vieles mehr.

Ihr dürft also wieder sehr gespannt sein und euch freuen, auf unser alljährliches Fest bis zum Fest.

Euer Team von PocketPC.ch