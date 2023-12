Advent, Advent: You better watch out

Lesedauer: 6 Minuten

Um dieser Paranoia auch dieses Jahr wieder den Garaus zu machen, setzen die Elfen, wie soll es auch anders sein, auf smarte Technologie in Form von IP-Kameras. Wenn es um Netzwerkkameras geht, kommt man an einem Hersteller heutzutage einfach nicht vorbei: Reolink ! Auch ihr kennt Reolink bestimmt schon aus unseren Testberichten . Und genau von Reolink passt in Zukunft vielleicht auch in Zukunft eine tolle UltraHD WLAN-Kamera auf, dass niemand weint oder schmollt.

In Zusammenarbeit mit dem Reolink Solar Panel 2, dass 210.6 x 174.6 x 25.4 mm gross und 699 Gramm leicht ist, kann die Netzwerkkamera sogar kabellos montiert werden. Das Solar-Panel kommt mit einem fest installierten 4 Meter langen USB-C-Kabel mit verstärkter Gummidichtung daher, so dass kein Wasser in das Kameragehäuse eindringen kann. Die Kamera ist für den Einsatz von -10 °C bis 55° C geeignet und nach Schutzart IP64 staubdicht und gegen Spritzwasser aus allen Richtungen gefeilt. Die Reolink Argus PT Ultra ist also perfekt für den Ausseneinsatz geeignet.

Video: Reolink

Optik und Sensoren

Die Kamera selbst kommt mit einem 1/2.7 Zoll CMOS-Sensor und einer Auflösung von 3840 x 2160 Pixel bei 15 fps. Die 8 MP kommen in einem festem Objektiv von horizontal 90 Grad und vertikal 47 Grad. Dies macht diagonal einen Blickwinkel von 110 Grad aus. Neben der 4 mm-Linse mit f/1.6 sind zwei Infrarot-LED mit 1.2 W Leistung und einer Wellenlänge von 850 nm verbaut, die eine Nachtsicht von bis zu 10 Metern erlauben. Darunter sind zwei weisse LED mit einer Leistung von 2.4 Watt verbaut, die eine Farbtemperatur von 6500K aufweisen und so auch nachts ein Farbbild ermöglichen. Videos werden mit dem Codecs H.265 komprimiert.

Zudem sind hier ein Tageslichtsensor und die blaue Status-LED zu finden. Darunter ist der PIR-Bewegungssensor und das Mikrofon verbaut. Auch dieser kann hat eine, konfigurierbare, Reichweite von bis zu 10 Metern.

Drehen und Schwenken

Der Schwenkbereich der Reolink Argus PT Ultra beträgt 355 Grad und die Kameraoptik kann um 140 Grad geneigt werden. Es können ein Wachpunkt und bis zu 32 Preset-Punkte zum Patrouillieren konfiguriert werden. Die Kamera kann neben der PIR-Bewegungserkennung ebenfalls per smarter Erkennungsfunktion zwischen Personen, Fahrzeugen und Haustieren erkennen.

Steuerung und Überwachung per App

Die Reolink Argus PT Ultra wird bequem per App gesteuert. Hier lässt sich die Bewegungserkennung konfigurieren und auf eine smarte Erkennung von Personen, Tieren und/oder Fahrzeugen justieren. Ebenso können Alarme und Aktionen eingerichtet werden, von der Push-Benachrichtigung in die App und per E-Mail bis zum Upload via FTP und dem Speichern auf der lokalen microSD-Karte. Zudem kann ein Aufnahme-Zeitplan eingerichtet werden, so dass etwa innerhalb der Geschäftszeiten keine Alarme ausgelöst werden. Und klar wird auch die Kamera gedreht und geneigt, was bei der Argus PT Ultra besonders leise und unauffällig geschieht.

Das Videomaterial wird im H.265 Codecs kodiert und optional auch mit Ton aufgezeichnet. Weiter kann die IP-Kamera via App mit Google Assistant und Amazon Alexa und somit per Sprachbefehl aufgerufen werden. Wird die Kamera mit einem Alexa Gerät oder einem Google Home Hub mit Bildschirm genutzt, kann das Videobild auch direkt darauf ausgegeben werden. Auch die Zwei-Wege-Audiofunktion funktioniert gut und ermöglicht so, die Gegensprechanlage zu ersetzen.

Preis und Teilnahmemöglichkeiten

Die Reolink Argus PT Ultra IP-Kamera kostet beim Hersteller 219,99 Euro bzw. SFr. und für 29,99 Euro bzw. SFr. gibt es das Solar Panel 2 mit 6 Watt Leistung von Reolink separat dazu. Im Bundle gibt es die UHD-Kamera für 255,19 Euro bzw. SFr. beim Hersteller und heute ein mal im Türchen zu gewinnen. Um im Lostopf zu landen, müsst ihr wie immer nichts weiter tun, als diesen Beitrag im Magazin zu kommentieren oder per Threema, Signal oder Telegram mitzumachen.