Advent, Advent: Von drauss vom Walde komm’ ich her

Lesedauer: 4 Minuten

Endlich kann er im Warmen seine Guetzi essen, bevor er weiter zieht. Und auch sein Pferd bekommt nicht mehr so kalte FĂŒsse in der Nacht.

Das Nuki Smart Lock 3.0 Pro ist bereits mit einem integrierten WiFi-Modul ausgestattet. FĂŒr den Fernzugriff und die Einbindung in das bestehende Smart Home System brauchst man keine separate Bridge mehr. Egal ob Google Home Assistant oder Apple Home Kit: Matter ist mit an Bord! Benutzt man neben dem Smart Lock 3.0 Pro auch den Nuki Opener, braucht man jedoch weiterhin die Nuki Bridge.

Das neue Smart Lock 3.0 Pro ist in zwei hochwertigen Farbvarianten – schwarz und silber sowie weiss und silber – erhĂ€ltlich. Die neuen Farbversionen passen sich dezent und elegant an jeden Eingangsbereich an und kommen mit einem schicken Drehknauf in Aluminium-Finish.

Die Frage "Ist meine TĂŒr wirklich zugesperrt?” gehört wirklich zu den unnötigsten Sorgen, die man zum Beispiel im lang ersehnten Urlaub braucht. Eine verlĂ€ssliche Anzeige des TĂŒrstatus ist genauso wichtig, wie die VerlĂ€sslichkeit des Smart Locks selbst. Ein neuer, völlig ĂŒberarbeiteter TĂŒrsensor ist nun extern untergebracht. So genĂŒgt ein kurzer Blick in die Nuki App, um alle Zweifel zu beseitigen und man bekommt per Push-Nachricht eine Warnung, die HaustĂŒr eine bestimmte Zeit lang offen steht. Ebenso warnt die App gewarnt, wenn man aus der Ferne die HaustĂŒr abschliessen möchte, wĂ€hrend sie noch offen steht. Mit dem Feature Auto Lock wird deine TĂŒr automatisch abgeschlossen, sobald man das Zuhause verlĂ€sst. Der TĂŒrsensor erkennt dabei, wann die TĂŒr geschlossen wird und löst das automatische Verriegeln aus.

Nuki ist zudem mit folgenden Smart Home Hubs kompatibel: IFTTT, Magenta Smarthome, homee, Homey, Mediola, iHaus, Olisto, A1 Smart Home und Home Connect Plus. Beliebt ist auch die Integration zwischen Nuki und smarten TĂŒrklingeln sowie anderem smarten Zubehör: Nuki ist kompatibel mit DoorBird, ring und Gigaset – ebenso mit ekey, der smarten Zutrittslösung via Fingerabdrucksensor, und Alarmanlagen von Lupus.

Das Nuki Smart Lock 3.0 und 3.0 Pro unterscheiden sich durch einige Features – die hohe KompatibilitĂ€t mit allen gĂ€ngigen Smart Home Systemen ist aber bei beiden Smart Locks gewĂ€hrleistet. So kann das smarte TĂŒrschloss der vierten Generation, egal in welcher Variante, auch mit smarten Assistenten, wie Apple HomeKit, Amazon Alexa und Google Home, gesteuert werden .

