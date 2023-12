Advent, Advent: und Hyper Hyper!

Lesedauer: 5 Minuten

Die Elfen lieben Musik. Darum feiern sie auch die Erfindung von True Wireless Earphones so sehr. Endlich keine lĂ€stigen Kabel mehr, weder vom Smartphone zum Kopfhörer, noch von Ohr zu Ohr. Aber manchmal sind die Weihnachtslieder und das Gedudel in Tram und Innenstadt auch fĂŒr die Adventselfen zu viel. Da mĂŒssen gute InEars her, die auch richtiges Adaptive Noise Cancelling (ANC) bieten.

Die Razer Hammerhead Pro HyperSpeed gibt es fĂŒr 229,99 Euro bzw. SFr. zu kaufen und heute einmal zu gewinnen. Was ihr dafĂŒr tun mĂŒsst? Wie immer nichts weiter, als hier einen Kommentar zu hinterlassen oder per Messengerapp das TĂŒrchen zu öffnen.

FĂŒr noch bessere Immersion und Umgebungswahrnehmung sorgt die anpassbare aktive GerĂ€uschunterdrĂŒckung der Hyperspeed Kopfhörer von Razer. Modernste Feedback- und Feed-Forward-Mikrofone ĂŒberwachen die Umgebung und ermöglichen volle Kontrolle in Echtzeit. Schluss mit StörgerĂ€uschen beim Gaming und Musikgenuss. Und in der App per Schieberegler kann schnell eingestellt werden, viel man aus der Umgebung mitbekommen möchte. So verpasst man keine Haltestelle oder andere wichtige Durchsagen mehr.

Dank des 2.4 GHz-Adapters mit USB-C-Anschluss sind die Elfen der Gaming-Konkurrenz immer einen Schritt voraus. Der Adapter wurde entwickelt fĂŒr eine branchenfĂŒhrende, latenzfreie Audio-Performance. Gleichzeitig können direkt an den Razer Hammerhead Pro HyperSpeed True Wireless Earbuds der Gaming-Modus aktiviert werden, um via Bluetooth eine kabellose Performance in Gaming-QualitĂ€t zu erleben.

