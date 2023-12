Advent, Advent: Über den Wolken muss der Advent wohl grenzenlos sein

Das TS-233 erfĂŒllt viele Anforderungen fĂŒr Anwendungen von Privatpersonen und kleinen Unternehmen gleichermassen. Durch die zentrale Datensicherung, die persönlichen Cloud-Lösung sowie den Multimedia-Optionen gibt es enorme Vorteile mit dem NAS. BĂŒros und Unternehmen profitieren von der optimierten Speicherung, der einfachen Dateisynchronisation und Freigabe sowie der Möglichkeit, an entfernten Standorten und in hybriden Umgebungen zusammenzuarbeiten.

Die TS-233 von QNAP ist mit dem aktuellen QTS 5.1 NAS-Betriebssystem ausgestattet, das umfangreiche NAS Heim-/GeschĂ€ftsanwendungen bietet: File Station optimiert den NAS Dateizugriff, die Freigabe und die Verwaltung ĂŒber einen Webbrowser; Hybrid Backup Sync ermöglicht die einfache Sicherung von NAS Dateien in der Cloud oder auf einem anderen NAS zur ErfĂŒllung der 3-2-1 Sicherungsstrategie; Qsync ermöglicht eine effiziente Dateisynchronisation zwischen mehreren Benutzern und GerĂ€ten. Mit Multimedia-Anwendungen wie QuMagie, Video Station und Music Station können QNAP NAS User all ihre Fotos, Videos und Musikdateien zentral speichern und verwalten. Ausserdem unterstĂŒtzt das TS-233 die ARM NEON Technologie, welche die Videoverarbeitung fĂŒr ein besseres Unterhaltungserlebnis beschleunigt.

NatĂŒrlich sind auch Apps und Anwendungen direkt auf dem NAS, etwa ein Roon oder Plex Multimediaserver, mit wenigen Klicks installierbar. Wer mehr möchte, kann mit der Container Station problemlos Apps aus dem integrierten Docker Hub installieren oder von GitHub herunterladen. So ist von der Smart Home Zentrale bis zum eigenen Development Server alles möglich.

Teilnahmeschluss ist der 22.12.2023 um 23:59:59 Uhr, (UTC+1, Schweizer Zeit). Teilnahmevoraussetzung ist ein ordentlicher Wohnsitz in der Schweiz, Deutschland oder Österreich sowie das fĂŒr das jeweilige Land notwendige Mindestalter bzw. ein vorliegendes EinverstĂ€ndnis der Erziehungsberechtigten und ein kostenloses Konto bei PocketPC.ch, Signal oder Telegram sowie eine ggf. einmalig kostenpflichtige App bei Threema. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist insofern kostenfrei. Der Erwerb von Produkten und Dienstleistungen beeinflusst den den Ausgang des Gewinnspiels nicht. Wer keinen Threema-Account besitzt, kann per E-Mail die im Impressum angegebenen Kontaktdaten am jeweiligen Tag teilnehmen. Hierzu ist der Username des Kontos bei PocketPC.ch sowie das Datum des jeweiligen TĂŒrchens anzugeben. Die bei PocketPC.ch hinterlegte E-Mailadresse ist hierfĂŒr zwingend zu verwenden. Pro E-Mail kann nur eine Teilnahme ausgelöst werden und sie muss vor Ende der Teilnahmefrist zugestellt werden. Sie ersetzt die Teilnahme via Threema. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Belegschaft von PocketPC.ch, den Gewinnspielpartner_innen sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ebenfalls ausgeschlossen. Automatisierte Teilnahmen, auch ĂŒber Gewinnspiel-Vereine oder Ă€hnliches, ist nicht gestattet und fĂŒhren zum Ausschluss von sĂ€mtlichen Gewinnspielen und Verlosungen auf PocketPC.ch bis auf Weiteres.

Eine Barauszahlung oder Umtausch der Gewinne ist ausgeschlossen. Über das Gewinnspiel wird keine Korrespondenz gefĂŒhrt. Die Teilnahme erfolgt durch einen Kommentar unter diesem Artikel, sowie durch die Messenger Apps Threema, Signal und Telegram mittels Eintrag durch das SchlĂŒsselwort “TĂŒrchen”. FĂŒr ersteres ist ein registriertes, kostenloses Benutzerkonto auf PocketPC.ch erforderlich. FĂŒr die Messenger-Dienste ist ein entsprechendes, ggf. kostenpflichtiges Konto bei selbigen und ein kostenloses Abo des PocketPC.ch News-Channels auf dem jeweiligen Messenger-Dienst erforderlich. Die Gewinnermittlung erfolgt per Los nach Teilnahmeschluss. Alle Lose sind gleichberechtigt. D. h. es sind pro Person maximal vier Lose (via Kommentar, Threema, Signal und Telegram) möglich. Mehrfache Kommentare bzw. Abgabe des SchlĂŒsselwortes “TĂŒrchen” in der jeweiligen App fĂŒhren nicht zu einer weiteren Erhöhung der Gewinnchance. Die Teilnahme ĂŒber die Apps Signal, Threema und Telegram ist im beta-Stadium und kann jederzeit und ohne VorankĂŒndigung durch PocketPC.ch eingestellt werden.

Bei mehreren Preisen entscheidet das Los ĂŒber die Zuteilung. Über den Gewinn wird per Persönlicher Nachricht (PN) auf PocketPC.ch bzw. ĂŒber die jeweilige Messenger-App informiert. Ohne Antwort auf die Gewinnbenachrichtigung via PN auf PocketPC.ch innerhalb von sieben Kalendertagen nach Benachrichtigung verfĂ€llt das Los und damit der Gewinn. Der Gewinn wird anschliessend neu verlost. Mit Teilnahme erfolgt das EinverstĂ€ndnis, dass die personenbezogenen Daten, wie Name, Anschrift ggf. Telefonnummer zur Gewinnabwicklung ĂŒbermittelt und verwendet sowie ggf. auch an Dritte im Zuge des Versands per Post in Brief- oder Paketform weitergegeben werden dĂŒrfen. Bei digitalen Preisen erfolgt die Zustellung in der Regel per E-Mail. Auch diese muss ggf. an Dritte im Zuge der Gewinnzustellung weitergegeben werden. Die voran genannten Daten werden nach Abwicklung des Gewinnspiels seitens PocketPC.ch gelöscht. Im Übrigen gelten die Datenschutzbestimmungen von PocketPC.ch, bzw. der jeweiligen Messenger-Apps.