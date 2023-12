Advent, Advent: Süsser die Games nie klingen

Lesedauer: 8 Minuten

Über die kabellose 2.4-GHz-Verbindung per mitgeliefertem USB-Dongle kann ohne Kabel bis zu 28 Stunden ungehindert gezockt werden, bevor das Headset wieder aufgeladen werden muss. Der Akku ist in nur 3.5 Stunden wieder voll, in 10 Minuten Schnelladen aber für drei Stunden direkt einsatzbereit. Doch wer nicht warten kann hat alternativ dazu auch jederzeit die Kabeloption zur Verfügung.

Auch dieses Headset ist besonders auf Tragekomfort ausgelegt. Um auch ausgedehnte Spiele-Sessions ideal durchzustehen, sorgt das INZONE H9 mit sicheren und stabilen Sitz und minimalem seitlichen Druck für stundenlangen Spielspass. Der breite, weiche Kopfbügel verteilt das Gewicht gleichmässig auf dem Kopf und gewährleistet somit einen stundenlangen Tragekomfort. Die Ohrpolster aus weichem Soft-Fit-Leder sind so geformt, dass sie möglichst wenig Druck ausüben, indem sie optimal seitlich am Kopf anliegen. Ihr elastisches Material wurde entwickelt, um Komfort und Stabilität zu bieten sowie Umgebungsgeräusche fern zu halten.

Spezielle Schallkanäle am Gehäuse des INZONE H9 optimieren die Wiedergabe niederfrequenter Töne. So hat man auf den Overears auch intensive, satte Bässe für tolle Effekte.

Der 360° Spatial Sound für Gaming, der über die PC-Software INZONE Hub aktiviert werden kann, umfasst einen neu entwickelten Virtualiser für Gaming, der Audiosignale aus mehreren Kanälen in räumlichen Klang umwandelt – so, wie es die Developer des Spiels vorgesehen haben. Ausserdem kann mit der Smartphone-App 360 Spatial Sound Personalizer der räumlichen Klang optimal an die Ohrform angepasst werden und ermöglicht so ein ganz individuelles Spielerlebnis.

Auch am heutigen ersten Advent könnt ihr, um einen der Preise im Gesamtwert von 448.- SFr. oder 399,98 Euro zu gewinnen, einfach einen Kommentar hinterlassen oder in einem unserer News-Channel das Türchen öffnen.

Der eingebaute Akku trägt das kabellose Headset für bis zu 32 Stunden, ist in nur 3.5 Stunden wieder voll aufgeladen und die Schnelladefunktion liefert in 10 Minuten Strom für eine ganze Stunde Nutzungszeit.

Das hochwertige Bügelmikrofon des Sony INZONE H9 kann näher an den Mund gebracht werden, damit man stets genau verstanden wird. Es funktioniert bidirektional und so kann sichergestellt werden, dass die eigene Stimme auch in den hektischsten Spielmomenten klar aufgenommen wird. Stumm geschaltet wird das Discord-zertifizierte Mikrofon wie beim H5 auch, indem man den Bügel einfach hochklappt.

Teilnahmeschluss ist der 03.12.2023 um 23:59:59 Uhr, (UTC+1, Schweizer Zeit). Teilnahmevoraussetzung ist ein ordentlicher Wohnsitz in der Schweiz, Deutschland oder Österreich sowie das für das jeweilige Land notwendige Mindestalter bzw. ein vorliegendes Einverständnis der Erziehungsberechtigten und ein kostenloses Konto bei PocketPC.ch, Signal oder Telegram sowie eine ggf. einmalig kostenpflichtige App bei Threema. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist insofern kostenfrei. Der Erwerb von Produkten und Dienstleistungen beeinflusst den den Ausgang des Gewinnspiels nicht. Wer keinen Threema-Account besitzt, kann per E-Mail die im Impressum angegebenen Kontaktdaten am jeweiligen Tag teilnehmen. Hierzu ist der Username des Kontos bei PocketPC.ch sowie das Datum des jeweiligen Türchens anzugeben. Die bei PocketPC.ch hinterlegte E-Mailadresse ist hierfür zwingend zu verwenden. Pro E-Mail kann nur eine Teilnahme ausgelöst werden und sie muss vor Ende der Teilnahmefrist zugestellt werden. Sie ersetzt die Teilnahme via Threema. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Belegschaft von PocketPC.ch, den Gewinnspielpartner_innen sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ebenfalls ausgeschlossen. Automatisierte Teilnahmen, auch über Gewinnspiel-Vereine oder ähnliches, ist nicht gestattet und führen zum Ausschluss von sämtlichen Gewinnspielen und Verlosungen auf PocketPC.ch bis auf Weiteres.



Eine Barauszahlung oder Umtausch der Gewinne ist ausgeschlossen. Über das Gewinnspiel wird keine Korrespondenz geführt. Die Teilnahme erfolgt durch einen Kommentar unter diesem Artikel, sowie durch die Messenger Apps Threema, Signal und Telegram mittels Eintrag durch das Schlüsselwort “Türchen”. Für ersteres ist ein registriertes, kostenloses Benutzerkonto auf PocketPC.ch erforderlich. Für die Messenger-Dienste ist ein entsprechendes, ggf. kostenpflichtiges Konto bei selbigen und ein kostenloses Abo des PocketPC.ch News-Channels auf dem jeweiligen Messenger-Dienst erforderlich. Die Gewinnermittlung erfolgt per Los nach Teilnahmeschluss. Alle Lose sind gleichberechtigt. D. h. es sind pro Person maximal vier Lose (via Kommentar, Threema, Signal und Telegram) möglich. Mehrfache Kommentare bzw. Abgabe des Schlüsselwortes “Türchen” in der jeweiligen App führen nicht zu einer weiteren Erhöhung der Gewinnchance. Die Teilnahme über die Apps Signal, Threema und Telegram ist im beta-Stadium und kann jederzeit und ohne Vorankündigung durch PocketPC.ch eingestellt werden.



Bei mehreren Preisen entscheidet das Los über die Zuteilung. Über den Gewinn wird per Persönlicher Nachricht (PN) auf PocketPC.ch bzw. über die jeweilige Messenger-App informiert. Ohne Antwort auf die Gewinnbenachrichtigung via PN auf PocketPC.ch innerhalb von sieben Kalendertagen nach Benachrichtigung verfällt das Los und damit der Gewinn. Der Gewinn wird anschliessend neu verlost. Mit Teilnahme erfolgt das Einverständnis, dass die personenbezogenen Daten, wie Name, Anschrift ggf. Telefonnummer zur Gewinnabwicklung übermittelt und verwendet sowie ggf. auch an Dritte im Zuge des Versands per Post in Brief- oder Paketform weitergegeben werden dürfen. Bei digitalen Preisen erfolgt die Zustellung in der Regel per E-Mail. Auch diese muss ggf. an Dritte im Zuge der Gewinnzustellung weitergegeben werden. Die voran genannten Daten werden nach Abwicklung des Gewinnspiels seitens PocketPC.ch gelöscht. Im Übrigen gelten die Datenschutzbestimmungen von PocketPC.ch, bzw. der jeweiligen Messenger-Apps.