Advent, Advent: Speicherplatz im Türchen satt von Adventskalender

Lesedauer: 9 Minuten

Speicherplatz brauchen wir immer. Auch die Elfen, denn irgendwo müssen ja all die Tabellen, Fotos und Datenblätter sowie Produktinformationen zu den vielen tollen Gewinnen abgespeichert werden. In der Cloud? Lieber nicht. Die Elfen sorgen sich sehr um den Datenschutz. Da kommt ein schneller externer SSD-Speicher gerade zu pass! Inhaltsverzeichnis Toggle Samsung Portable SSD T7

Crucial X9 Pro Portable SSD

Gesamtpreis und Teilnahme Samsung Portable SSD T7 Die Adventselfen speichern dieses Jahr alles auf der Samsung Portable SSD T7. Die 85 x 57 x 8 mm kleine und mit 58 Gramm federleichte Speicheroption kommt in einem kompakten Unibody-Gehäuse aus Aluminium daher. So lässt man die SSD problemlos in der Hosentasche verschwinden. Das externe Solid State Drive ist dabei in in klassischem Schwarz oder auffälligem Rot sowie coolem Blau und drei verschiedenen Speicherkapazitäten erhältlich: 500 GB, 1 TB, oder 2 TB. Doch damit nicht genug! Die T7 PSSD von Samsung kommt zudem mit starker AES 256-Bit Hardware-Verschlüsselung, die per Software aktiviert werden kann. Damit sind alle Daten auf dem schnellen externen Speichermedium sicher vor neugierigen Dritten. Ohne das Entschlüsselungskennwort kann man die Daten nie wieder lesen.

Schick und Schnell. Die Samsung Portable SSD T7. Bild: Samsung

Samsungs SSD T7 verfügt über eine eigene Software, die das Management des externen Speichers besonders einfach macht. Damit können die Elfen schnell einen die Verschlüsselung einrichten und ganz bequem die neuesten Firmware-Updates einspielen. Zusätzlich nutzen sie die mobile App für Android-Smartphones und -Tablets herunterladen für die externe Samsung SSD, um den externen Speicher auch ganz ohne PC oder Mac zu verwalten. Samsung Portable SSD Preis: Kostenlos So können die Elfen jederzeit auf ihre Dateien zugreifen, denn die Samsung SSD T7 ist mit PC, Mac, Android-Geräten und Spielekonsolen, wie der Sony PlayStation 5 oder der Microsoft Xbox One S/X, sowie vielen weiteren Geräten kompatibel. Klar ist dann die Hardware-Verschlüsselung mitunter ein Hindernis. Sie sollte also mit Bedacht eingesetzt werden.Sie kann unter MacOS mit FileVault und unter Windows per Bitlocker To Go gesteuert werden. Im Lieferumfang enthalten sind ausserdem USB Typ-C-zu-C- und Typ-C-zu-A-Kabel, sodass die Samsung PSSD T7 flexibel eingesetzt werden kann. Doch was hilft die schönste Kompatibilität und die beste Verschlüsselung, wenn der Speicher nicht auch schnell wäre? Natürlich setzt die Samsung SSD T7 auf den neuesten USB-Standard USB 3.2 Gen.2, der im UASP-Modus Datenraten von bis zu 10 Gbps ermöglicht. Die SSD kommt sodann auf sequenzielle Lesegeschwindigkeiten von bis zu 1’050 MB/s! Auch im Schreiben ist das Solid State Drive von Samsung topp und liefert sequenzielle Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 1’000 MB/s. So lohnt sich die NVMe-Technologie, kurz für nonvolatile memory express, erst recht! Der Datendurchsatz ist natürlich abhängig von der Systemumgebung und kann variieren, auch bei einer USB 3.2-Schnittstelle mit Unterstützung von UASP. Und Samsung bietet gleich drei Jahre Garantie auf die PSSD T7.

Die Crucial X9 Pro für Mac Portable SSD. Bild: Crucial

Die Crucial X9 Pro for Mac wurde, wie der Name schon verrät, für Mac entwickelt und ist mit Apple-Geräten sofort einsatzbereit. Das liegt nicht nur an der Vorformatierung des Speichers mit APFS, so dass die X9 Pro für Mac direkt für Time Machine8-Backups genutzt werden kann. Natürlich kann der Datenträger auch mit jedem anderen üblichen Dateisystem formatiert werden, etwa exFAT, ext4 oder NTFS, wenn er nicht nur an Mac-Systemen genutzt werden soll.. Die Portable SSD ist aber im Auslieferungszustand für moderne Geräte aus Cupertino wie Mac, iPad und iPhone 15 Pro/Pro Max optimiert und bietet sofort einsatzbereite Plug-and-Play-Kompatibilität, Dank des USB-C-auf-USB-C-Kabels im Lieferumfang und USB 3.2 Gen2 im UASP-Modus sind auch hier Datenraten von bis zu 10 Gbps ermöglicht. Die Crucial X9 SSD kommt darum auf auf sequenzielle Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 1’050 MB/s.