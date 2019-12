Advent, Advent: Snow is falling

…all around me.

Dank des coolen Designs fügt sich das WLAN-Monster devolo Access Point One auch nahtlos neben TV und Spielkonsole in die Multimedia-Ecke des Wohnzimmers. Dabei ist die stylische Box nur 150 x 140 x 30 mm gross und wiegt leichte 532 Gramm.

Der devolo Access Point One verfügt nämlich nicht nur über WLAN nach 802.11ac mit vier Antennen im 5 GHz-Frequenzband und zwei Antennen nur für das 2.4 GHz-Band, so dass Datenraten bis zu 1733 Mbit/s möglich sind. Im 802.11n-Modus sind gar bis zu 300 Mbit/s für entsprechend kompatible Endgeräte drin! MIMO, Multiple In-Mulitple Out nennt sich diese Technologie und natürlich ist der devolo Access Point One auch abwärtskompatibel zu allen älteren Geräten.

Mit dem Multimedia-Allrounder von devolo , dem Access Point One WLAN Monster sind beste Voraussetzungen für einen Hochgeschwindigkeits-Internetzugang in den eigenen vier Wänden geschaffen.

