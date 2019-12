Advent, Advent: Schneeflöckchen, Weissröckchen

Die Adventselfen lieben Smart Home Gadgets , denn so können sie nach einem langen, frösteligen Tag mit Geschenke-austragen in die warmen eigenen vier Wände kommen, ohne dass sie erst auf die Wärme warten müssen oder dass die Heizung den ganzen Tag vergebens läuft.

Darum gibt es heute ein Smartes Heizkörper-Thermostat Starter Kit V3+ von tado° im Wert von 129,99 Euro bzw. 149.99 SFr. im Türchen. Das Starter Kit besteht aus einem Heizkörper-Thermostat und einer Internet-Bridge, die einfach an den heimischen Router gehängt wird. Per Funkverbindung wird nun das smarten Thermostat ausgelesen und gesteuert, so dass einfach per kostenloser App die Temperatur im jeweiligen Raum eingestellt werden kann.

Das wäre ja noch nicht so richtig Smart Home, könnte darüber hinaus nicht noch mehr gemacht werden! Darum kann tado° nicht nur an IFTT oder Amazon echo und Google Assistant (Google Home) sowie Apple HomeKit angebunden werden. Auch so ist es möglich, in Kombination mit der kostenlosen App für Android, iOS und Windows einfache bis komplexe Regeln zu erstellen, wie warm zu welcher Tageszeit und an welchem Wochentag welche Heizung sein soll, abhängig davon, ob man zuhause ist, oder nicht und unter Einbezug des aktuellen Wetterberichts! Zudem werden auch geöffnete Fenster und das Raumklima in der neuen Version V3+ erkannt und berücksichtigt.