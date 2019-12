Advent, Advent: Santa Baby von Adventskalender

… just slip an SSD under the tree, For me! Ihr wisst, die Adventselfen mögen Speed. Und gerade beim Sichern ihrer Systeme, egal ob Linux, Mac oder Windows PC, ist ein schneller Speicher für das Backup sehr angenehm. Denn sonst wartet man schon mal ein paar Stunden oder länger, bis die Sicherung abgeschlossen wurde. Da kommt die Verbatim Store N Go Portable SSD USB 3.1 Gen 1 gerade recht!

Die Verbatim Store N Go Portable SSD USB 3.1 Gen 1 mit 240 GB. Bild: Verbatim