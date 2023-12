Advent, Advent: Rudolph the Red-Nosed Gamedeer von Adventskalender

Mit 20 Stunden Akkulaufzeit und einer Schnellladung von 2.5 Stunden ist der Turtle Beach Atom Controller perfekt fĂŒr ausgedehnte Gaming-Sessions unterwegs. Mit 190 Gramm und 132.5 x 102.1 x 42 mm ist der Controller auch angenehm dimensioniert. ie gewohnt gibt es vier Eingabeknöpfe rechts, zwei Druck-Trigger und zwei analoge Versionen. Auch sind zwei Analogsticks an Board und ein Digitalkreuz. Da es sich um ein Controller speziell fĂŒr Android handelt, gibt es auch die typischen MenĂŒtasten, fĂŒr die Google-OberflĂ€che. Die iPhone-Variante des Atom Controllers von Turtle Beach kommt ebenfalls mit vier Eingabeknöpfe rechts, zwei Druck-Trigger und zwei analoge Versionen. Auch sind zwei Analogsticks an Board und ein Digitalkreuz. Zudem gibt es weitere zusĂ€tzliche Tasten fĂŒr die Bedienung der App bzw. auch der OberflĂ€che von iOS 17.

The Jackbox Party Trilogy 3.0. Bild: Jackbox Games

Jackbox Games sind ganz einfach zu lernen: Dein Handy ist der Controller, also musst du nur das Spiel starten und los geht’s! The Jackbox Party Trilogy 3.0 bringt zudem neue Werkzeuge fĂŒr Moderation und Publikumsteilnahme fĂŒr bis zu 10.000 Leute, also kannst du sorgenfrei mit so vielen Freunden und Freundinnen sowie der ganzen Familie spielen wie du willst. Spiele in The Jackbox Party Pack 9 sind in Französisch, Italienisch, Deutsch, kastilisches Spanisch und lateinamerikanisches Spanisch lokalisiert, also können alle die Party geniessen – nicht nur die, die Englisch können. The Jackbox Party Pack 7 Preis: 29,99 € The Jackbox Party Pack 8 Preis: 29,99 € The Jackbox Party Pack 9 Preis: 29,99 € Die drei Jackbox Party-Spiele fĂŒr PC via Steam im Wert von 89,97 Euro bzw. SFr. gibt es im Bundle fĂŒr 76,47 Euro bzw. SFr. und heute drei mal zu gewinnen.

Video: Jackbox Games

Video: Jackbox Games Fae Farm Entdecke die Faszination von Fae Farm, wo du die Chance hast, eine Reise in ein authentisches MĂ€rchen anzutreten. Dieses Simulationsspiel fĂŒr Bauernhöfe, konzipiert fĂŒr ein bis vier Spieler, entfĂŒhrt dich in eine Welt voller Magie. Gestalte deinen Hof, steigere seine Grösse durch Produktion, Pflege und Dekoration und erkunde die verwunschene Insel Azoria mit Hilfe von ZaubersprĂŒchen. Tauche ein in die Welt von Fae Farm und gestalte deine eigene gemĂŒtliche Residenz in der magischen Umgebung von Azoria. WĂ€hrend du deinen Bauernhof verwaltest und erweiterst, knĂŒpfst du Bindungen zu faszinierenden Charakteren, entwickelst tiefgehende Beziehungen und entdeckst stets neue magische Möglichkeiten, die deine Unternehmungen bereichern. Individualisiere deinen Charakter, meistere diverse Fertigkeiten wie Handwerk, Kochen, Brauen von TrĂ€nken und vieles mehr. EntschlĂŒssele die Geheimnisse der Insel entweder im Alleingang oder zusammen mit bis zu drei weiteren Mitspielern. Lade deine Familie und deinen Freundeskreis ein oder besuche ihre Höfe, um gemeinsam im Spiel Fortschritte zu erzielen – sei es Seite an Seite oder ĂŒber Online-Verbindungen. Erlebe die VerĂ€nderungen der Jahreszeiten, schalte neue Gebiete frei und trage dazu bei, die Welt um dich herum wieder aufzubauen.

Gehe an Bord eines Schiffes und setze die Segel nach Azoria, denn dort erwartet dich eine magische Welt! GemĂŒtlich und personalisierbar: Erstelle deinen eigenen Charakter und passe dein Abenteuer mit freischaltbaren Stilen und Dekorationen fĂŒr deinen Bauernhof an. Je behaglicher du dein Zuhause gestaltest, desto besser ist dein Spielerlebnis! Die Geschichte entfaltet sich unabhĂ€ngig vom Spielkalender. Du kannst also in deinem eigenen Tempo spielen.

Video: Phoenix Labs WĂ€hrend du deinen Hof pflegst, kĂŒmmere dich um eine Vielzahl von liebenswerten Tieren und sammle Eier, Wolle und andere nĂŒtzliche Ressourcen. ZĂŒchte niedliche Jungtiere in verschiedenen farbenfrohen Varianten und erkunde die Insel, um magische Kreaturen zu entdecken, die wertvolle Zutaten fĂŒr TrĂ€nke bereitstellen. Sei jedoch vorsichtig, nicht alle Wesen sind freundlich – sei auf der Hut vor den Tohuwabohus, schelmischen Kreaturen, die deinen Weg blockieren könnten! Das Abenteuer beginnt direkt vor deiner TĂŒrschwelle: Erkunde die Reiche von Azoria, nutze deine FĂ€higkeiten und ZauberkĂŒnste, um die Insel zu bereisen. Tauche in Höhlen ein, um Ressourcen zu sammeln und tritt gegen die Tohuwabohus an! Entdecke neue Geheimnisse in deinem eigenen Tempo und trage dazu bei, den Frieden in Azoria wiederherzustellen. Neue Bande knĂŒpfen: Azoria beherbergt zahlreiche bunte Charaktere! WĂ€hrend du dich durch die Geschichte bewegst, baue Freundschaften mit den Inselbewohnern auf. Es besteht auch die Möglichkeit, romantische Beziehungen zu entwickeln, indem du Dates planst und möglicherweise sogar im Rathaus heiratest. Fae Farm Preis: 39,99 € Angebot Fae Farm – [Nintendo Switch] Gemeinsam oder alleine: Spiele alleine oder schliesse dich mit bis zu drei Personen online oder lokal drahtlos zusammen. Teile euren Fortschritt, entwickelt gemeinsam eure Höfe, jeder trĂ€gt seinen Teil bei und unterstĂŒtzt sich gegenseitig bei den Herausforderungen in dieser zauberhaften Welt. Fae Farm gibt es fĂŒr Nintendo Switch, Sony PlayStation und PC via Steam fĂŒr 39,99 Euro bzw. SFr. zu kaufen und heute ebenfalls drei mal zu gewinnen. Kioxia EXCERIA PRO M.2 SSD Die ganzen Spiele mĂŒssen aber auch auf einen schnellen Massenspeicher. Da bietet sich ein Solid State Drive, kurz SSD, im Format M.2 2280 optimal. Gerade weil die Kioxia EXCERIA PRO eine NVMe-Karte mit PCI-Express 4.0 Technologie fĂŒr den professionellen Einsatz.

