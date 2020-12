Advent, Advent: Right Down Santa Claus Lane

Sie können so nicht nur einfach und bis zu 30 Meter weit mittels A2DP, AVRCP oder HFP Codecs die Audiodaten streamen. Der wasser- und staubfeste Mini Speaker ist dank eingebauter Gummischlaufe auch leicht an allem Möglichen, etwa dem Fahrradlenker, zu befestigen. Der verbaute Akku, der mittels USB-C aufgeladen wird, hält für acht Stunden Musikgenuss.

Der Standard Near Field Communication, kurz NFC, ist unterdessen in sehr vielen unserer mobilen Begleitgeräten, egal ob mit Windows, Android oder iOS betrieben, verbaut. Damit können Daten bekanntermassen berührungs- und kabellos über kurze Distanz übermittelt werden. Auch die mobilen Bezahlsysteme, Apple Pay, Google Pay und Samsung Pay nutzen dies, genauso wie die kontaklosen Bezahlkarten eurer Banken. Doch mit NFC-Technologie geht noch viel mehr als schnell und einfach zu bezahlen! Beispielsweise lassen sich Kurzbefehle unter iOS ganz leicht per NFC automatisieren . Wie genau, haben wir schon mal in einem entsprechenden Tutorial gezeigt.

Doch damit nicht genug! Denn die Adventselfen sind auch auf dem Fahrrad mit anderem, nämlich Fahren, beschäftigt. Darum können sie ja nicht auf dem Smartphone so einfach die Playlist wechseln. Doch die Techies unter den Elfen wären nicht bei uns an Bord, wüssten sie sich hier nicht Abhilfe: NFC!

Im nunmehr vierten Türchen des Adventskalenders dieses Jahr sind also sieben Preise versteckt: Zwei mal eine Tribit StormBox Micro im Wert von jeweils 55,90 Euro bzw. SFr., von NFC21 ein NFC Cube im Wert von 18,90 Euro bzw. SFr, eine NFC Leinwand “Creative Vibes” im Wert von 12,90 Euro bzw. SFr. und jeweils eine NFC Social vCard in der Variante light, dark und glow mit einem Wert von je 8,90 Euro bzw SFr.

Unser Elfen sind jedoch nicht nur mit dem Fahrrad unterwegs, sondern auch wahre Social Media Junkies. Egal ob Instagram, Pinterest, Snapchat odet Twich – sie sind einfach überall dabei. Da ist es natürlich toll, auch IRL (in real life, für alle, die noch ganze Wörter aufnehmen können) auf die digitale Präsenz aufmerksam machen zu können. Damit das möglichst unkompliziert und gleichzeitig technisch aktuell klappt, nutzen die Elfen selbstverständlich auch hier NFC. Die NFC Social vCard sind digitale Visitenkarten in der Cloud. Die 35 x 35 mm kleinen, bunten Kleberli mit Social Media Icons darauf kommen in typischer App-Optik mit abgerundeten ecken daher. Die Oberfläche des Social-vCard Stickers besteht aus PET, einer Epoxyschicht und ist zusätzlich mit einer On-Metall Schicht versehen. Damit kann die selbstklebende virtuelle Visitenkarte auch auf metallischen und leitenden Oberflächen angebracht werden, etwa auf der Rückseite des Smartphones, ohne den Empfang zu stören.

