Advent, Advent: Power Under the Mistletoe

Bei der Auswahl einer Powerbank macht man in der Regel einen Kompromiss zwischen KapazitÀt und Tragbarkeit. Wenn es in die Tasche passt, wird es wahrscheinlich nicht viel Ladung liefern. Und wenn es genug KapazitÀt hat, um ein paar Tage durchzuhalten, wird es wahrscheinlich etwas sperrig und schwer sein. Die einzige Lösung scheint zu sein, auf die technologische Entwicklung zu warten, die es uns ermöglicht, mehr Energie in eine kleinere, leichtere Batterie zu packen.

Die Zendure SuperMini Powerbank im Wert von 79.- SFr. bzw. Euro gibt es heute gleich vier Mal in der Variante Rosa und zwei mal in der Variante Blau zu gewinnen.

Ein Smartphone wird mit USB PowerDelivery 3.0 in 30 Minuten bis zu 50 Prozent geladen werden und dank PPS mit 3 A ist der Akku in nur einer Stunde vollstĂ€ndig wieder aufgefĂŒllt. Aber man muss sich um nichts davon kĂŒmmern, denn das wird alles automatisch eingestellt.

Auf der Unterseite ist eine Schiene angeschraubt, die in die Montageplatte passt und dort arretiert wird. So kann das Yale Smart Cabinet Lock auch relativ einfach wieder abgenommen werden und zudem kann die Montageplatte so ĂŒberhaupt erst angeschraubt werden, wenn das Schloss von der Platte getrennt wird.

Der Zendure Reiseadapter Passport II Pro Fast Charger ist nach einer erfolgreichen Kickstarter-Kampagne fĂŒr 69,- Euro bzw. SFr. in den Farben Schwarz, Blau-Transparent und Schwarz-Transparent erhĂ€ltlich und heute in Schwarz ein mal zu gewinnen.

Der Passport II Pro verfĂŒgt ĂŒber ausziehbare Stecker, mit denen er an Steckdosen in mehr als 200 LĂ€ndern angeschlossen werden kann.

Um das Yale Smart Cabinet Lock mit Apples HomeKit zu benutzen, muss man die Yale Home App auf einem iOS-GerĂ€t ausfĂŒhren. Dort kann das smarte Möbelschloss dann einfach in die Apple Home App eingebunden und von da an mit dem Sprachassistenzprogramm aus Cupertino gesteuert werden. Siri öffnet problemlos das Schloss und kann auch den Status des Möbelschlosses etwa auf einem Apple TV einblenden, wenn gewĂŒnscht. Die Verbindung erfolgt dabei zur Apple HomeKit-Zentrale via Bluetooth, etwa von einem Apple TV oder einem iPad aus. Auch Automatisierungen und VerknĂŒpfungen mit anderen smarten GerĂ€ten sind dann problemlos möglich. So kann man etwa den Geschenkeschrank automatisch sperren, wenn man auf dem Weg zur Postfiliale ist.

Die mitgelieferten Schliessleisten sind in zwei unterschiedlichen LĂ€ngen verfĂŒgbar und passen so auf diverse SchranktĂŒren und Schubladen.

FĂŒr die Verwendung mit Google Home ist die Yale Connect WLAN-Bridge erforderlich. Zwar kann man in auf Android in der Home App die Verbindung zu Yale Home einstellen, das Schloss wird jedoch nur gefunden, wenn eine dauerhafte Verbindung zum WLAN vorhanden ist. GerĂ€te aus Cupertino indes kommen auch ohne die Bridge aus.

Insgesamt ist das intelligente Möbelschloss der Marke Yale ein vielseitiges und praktisches Smart Lock, dass sich gut in Smart Homes aller Couleur integrieren lĂ€sst. Egal ob Apple, Google oder Alexa den Ton an gibt beziehungsweise Sprachbefehle ausfĂŒhrt, ist das Smart Lock tadellos und einfach benutzen. Das Yale Smart Cabinet Lock ist schnell und einfach eingebaut, verriegelt sicher und zuverlĂ€ssig Schrank, Schublade und Kommode und ist einfach zu bedienen. Das einzige, was fehlt, ist eine Möglichkeit, ohne App oder Smart Assistant, etwa per NFC oder mit einem Bluetooth-Dongle, das Schloss zu steuern. Aber das lĂ€sst sich verkraften.

