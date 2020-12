Advent, Advent: Play on, play for the year

Ergonomische, gepolsterte Schultergurte mit Lastverstellriemen, ein 3D Mesh Airflow System zur Polsterung und Belüftung am Rücken sowie ein abschliessbares Fach mit High Density Foam und EVA Foam runden das Produkt von CATURIX aus dem Kanton Schwyz ab. Und für Teamplayer ist ein grosser Klettbereich in der Mitte zu finden, auf dem das entsprechende Patch befestigt werden kann.

Der Laptop-Rucksack CUMBATTANT ist stolze 36 x 30 x 55 cm gross und wiegt 2.2 kg. Doch dafür bietet er auch einiges: Ein gepolstertes Hauptfach für 17-Zoll Notebooks (bis 430 x 340 x 50 mm), eine ausziehbare Seitentasche für die Trinkflasche und eine für Accessoires, fünf Fächer für Kopfhörer, Ladegerät und Zubehör ermöglichen ein tolles Organisation-Management. Die Verarbeitung des hauptsächlich aus Recylcing-Material hergestellten Backpacks auf hohen Niveau zeigt sich auch in der garantierten Robustheit nach 900D FABRIC. So sind die 40 PET-Flaschen zu richtig soliden 38 Liter Stauraum verarbeitet worden. Gegen Diebstahl des Inhalts schützen das aufklappbare Softtop und die YKK Premium Reissverschlüsse.

Doch damit nicht genug! Auch wenn in den Fächern des CUMBATTANT euer Zubehör gut und sicher aufbewahrt und transportiert werden kann, ist in Pfäffikon zudem das CATURIX Keyboard Case im Sortiment. Das Keyboard Case verwahrt die wichtige eSports-Ausrüstung sicher, damit sich die Elfen voll und ganz auf das Spiel konzentrieren können.

