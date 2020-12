Advent, Advent: Holidays are Comming von Adventskalender

Die Adventselfen sind viel unterwegs. Auch in Zeiten von COVID-19-Lockdowns allenthalben, denn schliesslich müssen all die schönen Preise (dieses Jahr über 65!) für euch ja auch zugestellt werden. Dabei sind sie immer Smart ausgestattet und wie es so ist mit den Smartphones, Tablets, True-Wireless-In-Ears usw. – die Akkus gehen irgendwann zu neige. Eine Powerbank dabei zu haben ist ja kein Problem, aber die ganzen Kabel! Zum Glück hat man bei der Designermanufaktur Pack & Smooch ein Herz für unsere Elfen und mit der Pack& Smooch Corriedale XS die perfekte Lösung parat. Pack & Smooch Corriedale XS Kabeltasche In der 250 mm x 155 mm x 35 mm grossen Kabeltasche aus 100 Prozent Merino-Wollfilz und pflanzlich gegerbtem Leder passt alles an Kabeln, USB.Sticks, Netzteile, Adaptern und Zubehör, was man im Dasein als digital nomad so braucht. Drei clever getrennte Fächer aus nur einem Filz-Layer machen das kleine Raumwunder für flach, flexibel und fantastisch. Die Seitenteile aus Leder runden die Optik, Haptik und Nützlichkeit der kleinen Schwester der zeitlos schicken Corriedale Laptoptasche von Pack & Smooch Corriedale XS , die sich auch als Clutch-Handtasche eignen würde, vollends ab.

Alles dabei, alles geordnet mit der Pack& Smooch Corriedale XS. Bild: Pack& Smooch

Ori and the Will of the Wisps. Bild: Skybound

In der heissersehnten Fortsetzung Ori and the Will of the Wisps begibst du dich auf ein völlig neues Abenteuer in einer weitläufigen, exotischen Welt jenseits des Waldes. Bezwinge auf der Suche nach Oris wahrer Bestimmung riesenhafte Widersacher und löse knifflige Rätsel zusammen mit Ku. Tauche ein in ein handgefertigtes, narratives Erlebnis mit tiefgründiger, emotionaler Story, atemberaubend schönen Umgebungen und einem faszinierenden Soundtrack. Meistere neue Fertigkeiten, um Ori auf seiner unheimlich gefährlichen Reise zu begleiten, und setze dabei neu erworbene Geisterwaffen, Zauber und Angriffe ein. Dabei verstärkst du Oris neu entdeckte Fähigkeiten mit einem völlig neuartigen Splittersystem, um sich überdimensionalen Bossen zu stellen und Geisterprüfungen bis zur Bestenliste zu bestehen sowie eine Vielzahl an neuen Charakteren um Hilfe zu bitten, um das Rätsel um Oris geheimnisvolle Bestimmung zu lüften. Das Metroidvania Spiel Ori and the Will of the Wisps ist für die Nintendo Switch seit diesem September erhältlich, jetzt auch als Spielkarte physisch verfügbar und kostet 39,99 Euro bzw. SFr. Für Xbox und Windows 10 sowie via Steam sind die beiden Ori-Spielmeisterwerke ebenfalls verfügbar. Im Xbox Game Pass ist es ebenfalls enthalten. Ori and the Will of the Wisps Preis: 29,99 € Zudem gibt es die Ori Collector’s Editions für Xbox One, Nintendo Switch und Windows 10, die für jeweils 149,90 US-Dollar, dien eben beiden Spielen ein Kunstwerk im Buntglasstil, einen Flora und Fauna-Feldführer, ein Skizzenbuch, ein Kunstsammelkartenset, einen im Dunkeln leuchtenden Anstecker, die digitalen Soundtracks und eine ausklappbare Premium-Displaybox mit im Dunkeln leuchtender Schrift enhtalten. Die Ori Collector’s Editionsfür alledrei Plattformen sind direkt bei iam8bit erhältlich.