Advent, Advent: Oh, Herold Angels Sing

Lesedauer: 5 Minuten

Das dänische Audiounternehmen Libratone mit der Nachtigall im Logo, hat seine beliebten True Wireless In-Ear Kopfhörer mit verbesserter intelligenter Geräuschunterdrückung vor einer Weile schon vorgestellt. Die Libratone AIR+ 3 verbinden elegantes dänisches Design mit modernster Audiotechnologie und innovativen Funktionen. Die Kopfhörer stehen dabei für einen satten, ausgewogenen Sound bei beeindruckender Akkulaufzeit. Das praktische, zeitlose Ladecase wurde komplett neugestaltet und kann natürlich nicht nur per USB-Typ-C sondern auch kabellos per Qi Wireless Charging aufgeladen werden.

Damit auch ihr eure Sounds in Zukunft in höchster Qualität und echt kabellos geniessen könnt, verlosen die Elfen heute ein ganz besonderes Exemplar ANC True Wireless In-Ears! Die AIR+ True Wireless In-Ear ANC-Kopfhörer der dritten Generation von Libratone.

Die PocketPC.ch Adventselfen lieben Musik! Wo sie gehen und stehen, hören sie ihre Podcasts und Playlisten, pogen und headbangen, schwelgen und schwärmen für ihre Lieblingsstücke. Damit der Musikgenuss möglichst ungestört vonstatten geht, setzen sie seit geraumer Zeit auf Active Noise Cancelling, kurz ANC . Auch bei den so bequemen und praktischen True Wireless InEars (TWS) , die dank ihrer geringen Grösse in jeder Hosen-, Rock- und Handtasche ein Plätzchen finden.

Die Libratone AIR+ der neuen Generation überzeugen im urbanen Alltag mit ihrer verbesserten Geräuschunterdrückung (ANC). Die hybride ANC-Lösung mit separatem digitalem Chipsatz liefert eine beeindruckende Performance mit bis zu 30 dB. Das sorgt in einem deutlich grösseren Frequenzbereich für eine effektivere Geräuschunterdrückung, womit Hintergrundgeräusche besser und natürlicher ausgeblendet werden, ohne dass das ANC-Grundrauschen stören würde. Mittels CityMix® Smart erkennen die AIR+ von Libratone zudem automatisch die Umgebung sowie die Aktivitäten der Personen, die sie tragen, und passen das ANC-Level daran einfach an.

Zwei 5.3 mm-Treiber kombiniert mit Qualcomms Flagship-Chipsatz QCC5141 sorgen sowohl für einen satten, ausgewogenen Klang als auch für eine jederzeit stabile Verbindung mittels Bluetooth 5.2. True Wireless Mirroring™ garantiert eine noch zuverlässigere und stabilere Verbindung zwischen Ohrhörern und Audioquelle und dank Qualcomm aptX™ Classic Codecs sind hochqualitative drahtlose Audioübertragungen kein Problem mehr.

Aber auch Telefonieren klappt mit den Libratone AIR+ True Wireless In-Ears problemlos. Dank Dual-Mic-Lösung in exzellenter Sprachqualität inklusive dynamischer Anpassung an störende Umgebungsgeräusche eigenen sich die InEars auch für längere Gespräche.

Die zugehörige Libratone App für Google Android und Apple iOS bietet einen innovativen Passformtest an, der dabei unterstützt, die richtigen Ohrstöpsel mit der besten Isolierung für sich auszuwählen. Selbst wenn keiner der drei mitgelieferten verschieden grossen Silikon-Ohrstöpsel passt, das Smart Audio Tuning™ erkennt den Tragestatus und passt den Klang automatisch der idealen Audiokurve an. Zudem liefert die App vielfältige Einstellungs- und Personalisierungsmöglichkeiten: So lassen sich etwa unterschiedliche Libratone-Geräte verwalten und die jeweilige Firmware aktualisieren, als auch Touch-Bedienung pro Kopfhörerseite individuell einrichten. Selbst das schnelle Wechseln der Bluetooth-Verbindung unter den letzten drei verbundenen Geräte in Reichweite lässt sich über die Tipp-Funktion-Einstellungen unter dem Stichwort Quick Switching aktivieren. Die Libratone App beinhaltet darüber hinaus die individuellen ANC-Einstellungen sowie die Wahlmöglichkeit für unterschiedliche Klangprofile.

Die Libratone AIR+ TWS In-Ears garantieren mit bis zu 24 Stunden Musikgenuss der Extraklasse in skandinavischem Design. Jeder Ohrhörer erlaubt schon bis zu sechs Stunden Dauerbetrieb und das schicke Ladecase, dass per USB-C oder via Qi kabellos aufgeladen wird, liefert nochmal 18 Stunden Laufzeit oben drauf.

Zu kaufen gibt es die AIR+ True Wireless In-Ear Kopfhörer (3rd Gen) von Libratone in den Farbvarianten Schwarz und Weiss zu einem Preis von 199,. Euro bzw. SFr.