Advent, Advent: Morgen, Kinder, wird’s was geben

Die Adventselfen sind fürwahr im Endspurt, im doppelten Sinne! Morgen ist schon Heiligabend und der Advent und damit der Adventskalender für dieses Jahr auch schon um! Darum rennen sie wie wild und – sie wären keine PocketPC.ch Elfen sonst – tracken ihre Aktivität dabei per Smartwatch . Denn sie wollen wissen, wie viele Guezli-Kalorien sie wieder verbrannt haben, wie viele Kilometer sie gelaufen, sind. Die Weihnachts-Playlist soll ferngesteuert werden und auch möchten die Elfen einen schnellen Zugriff auf ihre sozialen Netzwerke direkt am Handgelenk, den schliesslich muss man ja den Erfolg der Weihnachtsbaum-Challenge auf Instagram verfolgen!

Die Uhr mit 43 mm Gehäuse und Federstegen für 22 mm Armbänder ist mit einem Qualcomm Snapdragon Wear 3100 System-on-Chip (SoC) ausgestattet und 4 GB Speicher. Bis zu 5 ATM wasserdicht und mit Beschleunigungsmesser, Höhenmesser, Umgebungslichtsensor, Gyroskop, Herzfrequenzsensor, Mikrofon, NFC-Schnittstelle sowie ungebundenem GPS ausgestattet bietet die Smartwatch von Fossil alles an Sensorik, was das Sport-Herz begehrt.

Teilnahmeschluss ist der 23.12.2019 um 23:59:59 Uhr, (UTC+1, Schweizer Zeit). Mehrfache Kommentare führen nicht zur Erhöhung der Gewinnchance. Teilnahmevoraussetzung ist ein ordentlicher Wohnsitz in der Schweiz, Deutschland oder Österreich sowie das für das jeweilige Land notwendige Mindestalter bzw. ein vorliegendes Einverständnis der Erziehungsberechtigten. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen und Mitarbeiter_innen von PocketPC.ch oder den Gewinnspielpartner_innen sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ebenfalls ausgeschlossen. Keine Barauszahlung der Gewinne möglich. Über das Gewinnspiel wird keine Korrespondenz geführt. Die Teilnahme erfolgt ausschliesslich durch einen Kommentar unter diesem Artikel. Hierfür ist ein registriertes, kostenloses Benutzerkonto auf PocketPC.ch erforderlich. Die Gewinnermittlung erfolgt per Los. Bei mehreren Preisen entscheidet das Los über die Zuteilung. Über den Gewinn wird per Persönlicher Nachricht (PN) auf PocketPC.ch informiert. Ohne Antwort auf die Gewinnbenachrichtigung via PN auf PocketPC.ch innerhalb von sieben Kalendertagen verfällt das Los und damit der Gewinn. Dieser wird anschliessend neu verlost. Mit Teilnahme erfolgt das Einverständnis, dass die personenbezogenen Daten, wie Name, Anschrift ggf. Telefonnummer zur Gewinnabwicklung übermittelt und verwendet sowie ggf. auch an Dritte im Zuge des Versands weitergegeben werden dürfen. Die Daten werden nach Abwicklung des Gewinnspiels seitens PocketPC.ch gelöscht.