Advent, Advent: Macht hoch die Tür

Alle, die mit Hunden zusammenleben, kennen das vielleicht: Manchmal sind unsere vierbeinigen Lieblinge einfach weg. Einem Kaninchen hinterher gerannt oder sonst irgendwo am Schnüffeln, Buddeln oder Träumen. Und wir machen uns Sorgen, wann und ob die geliebten Vierbeiner denn wieder zuhause ankommen. Gut, fast alle Hunde sind heutzutage gechipt und so werden Herrchen und Frauchen auch identifiziert und informiert, wenn das Tier irgendwo aufgefunden wird. Doch diese RFID-Chips, einem NFC Chip nicht unähnlich, können in der Regel nur von tiermedizinischem Personal ausgelesen werden – und das kostet! Besser wäre es da, wenn die wichtigsten Informationen robust aber einfach auszulesen am Hund und der Hündin wären und für alle zugänglich sind.

Wenn auch ihr viele Ideen habt, was ihr mit NFC alles anfangen könntet, von der Musikwiedergabe beim Einstecken des iPhones in die Jackentasche oder dem Scharf-Stellen der Smart Home Alarmanlage beim Einsteigen ins Auto, macht doch gleich bei der heutigen Verlosung mit!

Dieses nützliche und anschauliche digitale Gadget für vierbeinige Lieblingstiere in Knochenform hat einen Wert von 16,90 Euro bzw. 21.- SFr. und ist heute in der Farbe Weiss im Türchen zu gewinnen parat.

Damit der Hundemark am Halsband des Tiers auch nichts passiert, ist sie nach Schutzklasse IP67 staub- und wasserdicht, in Metall gefasst und mit Epoxid veredelt. Und für alle Smartphones, die kein NFC lesen können, ist zusätzlich ein individueller QR-Code aufgedruckt.

Teilnahmeschluss ist der 17.12.2019 um 23:59:59 Uhr, (UTC+1, Schweizer Zeit). Mehrfache Kommentare führen nicht zur Erhöhung der Gewinnchance. Teilnahmevoraussetzung ist ein ordentlicher Wohnsitz in der Schweiz, Deutschland oder Österreich sowie das für das jeweilige Land notwendige Mindestalter bzw. ein vorliegendes Einverständnis der Erziehungsberechtigten. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen und Mitarbeiter_innen von PocketPC.ch oder den Gewinnspielpartner_innen sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ebenfalls ausgeschlossen. Keine Barauszahlung der Gewinne möglich. Über das Gewinnspiel wird keine Korrespondenz geführt. Die Teilnahme erfolgt ausschliesslich durch einen Kommentar unter diesem Artikel. Hierfür ist ein registriertes, kostenloses Benutzerkonto auf PocketPC.ch erforderlich. Die Gewinnermittlung erfolgt per Los. Bei mehreren Preisen entscheidet das Los über die Zuteilung. Über den Gewinn wird per Persönlicher Nachricht (PN) auf PocketPC.ch informiert. Ohne Antwort auf die Gewinnbenachrichtigung via PN auf PocketPC.ch innerhalb von sieben Kalendertagen verfällt das Los und damit der Gewinn. Dieser wird anschliessend neu verlost. Mit Teilnahme erfolgt das Einverständnis, dass die personenbezogenen Daten, wie Name, Anschrift ggf. Telefonnummer zur Gewinnabwicklung übermittelt und verwendet sowie ggf. auch an Dritte im Zuge des Versands weitergegeben werden dürfen. Die Daten werden nach Abwicklung des Gewinnspiels seitens PocketPC.ch gelöscht.