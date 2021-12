Advent, Advent: Leise rieselt’s auf’s Smart Home von Adventskalender

SwitchBot Bot. Bild: SwitchBot

SwitchBot Remote. Bild: PocketPC.ch / Jeanrenaud

SwitchBot Remote One Touch Button Bot and Curtain Compatible, Smart Home Easy to Control, Bluetooth Long Range 5.0 Auch von der SwitchBot Remote im Wert von 18,- Euro bzw. SFr. sind heute zwei Exemplare pro SwitchBot Bundle in der Verlosung. SwitchBot Indoor Cam Mit der SwitchBot Sicherheits-Innenkamera bekommt man nicht nur Bewegungserkennung und ein perfektes Babyphone mit 1080p FullHD-Aufl├Âsung. Die smarte WLAN-├ťberwachungskamera ist optimal f├╝r Haustiere und die Sicherheit zuhause konzipiert, verf├╝gt ├╝ber einen Nachtsichtmodus und Zwei-Wege-Audio. Zudem funktioniert sie mit Amazon Alexa. Die SwitchBot Indoor Cam liefert ein perfektes ├ťberwachungsbild und Personenerkennung. Der Live-Stream ├╝berall auf der Welt hin mit 130┬░ Weitwinkel 1080p Full-HD-Videoobjektiv stellt sicher, dass man genau sehen kann, was Zuhause passiert, und erm├Âglicht es, das Baby mit intelligenten Personenerkennungs-Funktionen in Echtzeit zu beobachten. Man kann zudem sofort per Pushnachricht auf dem Handy oder dem Amazon Echo benachrichtigen lassen, wenn das Baby weint. Selbst wenn man selbst schon schl├Ąft!

SwitchBot Indoor Cam. Bild: SwitchBot

Gleichzeitig ist die Kommunikation mit der Kamera und der Datenschutz garantiert: Das eingebaute Mikrofon und der Lautsprecher erm├Âglichen es, jede Person zu sehen, zu h├Âren und mit ihr zu sprechen, die an der smarten WLAN-Kamera mit Live-View und Zwei-Wege-Audiofunktionen vorbeikommt. Video und Audio werden ├╝ber einen sicheren Kanal per HTTPS ├╝bertragen, um sicherzustellen, dass keine Daten ├Âffentlich ├╝ber das Internet geteilt werden und keine externen Ger├Ąte auf die Innenkamera zugreifen k├Ânnen. Dank anpassbarer Bewegungserkennung und einem dualen Speichermodus geht nichts mehr verloren. Mit der ├ťberwachungskamera kann das Zuhause ├╝berwacht und Bewegungserkennungszonen eingestellt werden, so dass man nur bei Bedarf benachrichtigt wird. die SwitchBot Cam kann automatisch ein Foto oder einen Videoclip aufzeichnen, wenn eine Bewegung erkannt wird, und die Daten lokal mit einer zus├Ątzlichen SD-Karte oder in der Cloud speichern, um sicherzustellen, dass man nichts verpasst. Die erweiterte Infrarot-Nachtsicht erm├Âglicht es, jeden Raum bei Dunkelheit mit 6 Infrarot-LEDs im Auge zu behalten, die sich bei schlechten Lichtverh├Ąltnissen automatisch einschalten und so jedes Detail erkennen lassen. Mit der Videowiedergabefunktion kann auf dem Laufenden bleiben, ohne die App st├Ąndig offen haben zu m├╝ssen. Zudem passt sich die SwitchBot Innenkamera nahtlos in das SwitchBot ├ľkosystem ein und funktioniert auch mit Amazon Alexa, so dass man die ├ťberwachungskamera mit der eigenen Stimme einschalten und sehen kann, wer an der Haust├╝r ist und wie es dem Baby geht. Die Kamera l├Ąsst sich in wenigen Minuten mit dem SwitchBot Hub Mini einrichten und man kann die Hausautomatisierung mit anderen SwitchBot Smart Home-Produkten┬á und dar├╝ber hinaus beliebig kombinieren. SwitchBot Sicherheits-Innenkamera, Bewegungserkennung f├╝r Babyphone 1080p Smart WLAN-├ťberwachungskamera f├╝r Haustiere f├╝r Heimsicherheit mit Nachtsicht, Zwei-Wege-Audio, funktioniert mit Alexa Eine SwitchBot Indoor Cam im Wert von 29,99 Euro bzw. SFr. ist in jedem Bundle heute ebenfalls enthalten. SwitchBot Meter Thermometer und Hygrometer im Test Der SwitchBot Meter ist eine quadratische Box aus weissem Kunststoff und 55 x 55 x 21 mm gross. Sie wiegt 69 Gramm inklusive Batterien, die f├╝r etwa ein Jahr die Stromversorgung des IoT-Gadgets sicherstellen sollen. Auf der Vorderseite befindet sich eine 38 x 38 mm grosse Fl├╝ssigkristallanzeige. Sie zeigt in der oberen H├Ąlfte die Temperatur der Umgebungsluft in ┬░C oder ┬░F mit einer Nachkommastelle, den Batterieladezustand sowie den Bluetooth-Pairing-Modus an. Die untere H├Ąlfte des klassisch schwarz-weissen LCDisplays, von einer horizontalen Linie getrennt, zeigt die relative Luftfeuchtigkeit in ganzzahligen Prozenten an.

SwitchBot Meter Thermometer und Hygrometer. Bild: PocketPC.ch / Jeanrenaud

SwitchBot Motion. Bild: PocketPC.ch / Jeanrenaud

Auf bis zu 9 Meter kann der SwitchBot Motion Sensor so in einem Bereich von 110 Grad horizontal und 55 Grad vertikal Bewegungen erkennen. Sein Sichtfeld ist dabei nach unten ausgerichtet, so dass er in 9 Meter Entfernung noch 1.2 Meter hoch sehen kann. Am breitesten ist das Sichtfeld des Bewegungsmelders etwa 2.3 Meter entfernt vom Ger├Ąt, wo es 8 Meter umfasst. Dadurch, dass der Sensor mit 55 Grad vertikal nicht nach oben und unten gleichermassen blickt, kann er so platziert werden, dass er beispielsweise den Fussboden nicht sieht und so bei Hunden oder Katzen in der Wohnung nicht ausl├Âst. SwitchBot Smart Bewegungs-T├╝rsensor, drahtloses Sicherheitssystem f├╝r zu Hause, PIR-Bewegungsmelder, f├╝gen Sie den SwitchBot Hub Mini hinzu, kompatibel mit Alexa Je ein Bewegungsmelder SwitchBot Motion im Wert von 29,99 Euro bzw. SFr. befindet sich ebenfalls in jedem SwitchBot Bundle der heutigen Verlosung. SwitchBot Contact Sensor Doch was w├Ąre ein Smart Home ohne Kontaktsensoren?

SwitchBot Contact Sensor. Bild: SwitchBot

Die SwitchBot Kontaktsensoren bestehen aus zwei Komponenten, die nahe beieinander an T├╝ren und Fenstern angebracht werden. Mit einem Erfassungsbereich von bis zu 5 m, 90┬░ horizontal und 55┬░ vertikal, k├Ânnen alle Bewegungen der T├╝r oder des Fensters erkannt werden, um dar├╝ber automatisch zu informieren oder Aktionen auszul├Âsen, wenn ein Kontakt stattfindet. Der Kontakt-Sensor von SwitchBot selbst besteht aus einer 70.5 x 25.5 x 23 mm kleinen und 43 Gramm leichten, weissen Box. Wie bei Fenstersensoren im Smart Home-Bereich seit Jahren ├╝blich, nutzt er einen sogenannten Hall-Sensor zur Messung von Magnetfeldern. Darum besteht der zweite Teil, der 13 Gramm leicht und 35 x 12 x 12.5 mm klein ist im Wesentlichen aus einem Permanentmagneten. Auf der Vorderseite des SwitchBot Contact Sensors ist eine ca 18 x 18 mm grosse Taste mit dem eingepr├Ągten Herstellernamen zu sehen. Dar├╝ber befindet sich eine LED. SwitchBot Kontaktsensor und T├╝ralarm, drahtloser Smart-Home-Sicherheitssensor f├╝r T├╝ren und Fenster, f├╝gen Sie den SwitchBob Hub Mini hinzu, kompatibel mit Alexa Damit auch ihr eure T├╝ren oder Schokoladen-Schubladen smart sichern k├Ânnt, ist ein SwitchBot Contact Sensor imWert von 24,99 Euro bzw. SFr. in jedem Bundle heute enthalten. SwitchBot Hub mini Um das ganze Paket abzurunden, ist ebenfalls ein SwitchBot Hub mini empfehlenswert. Der Hub dient zur Anbindung von SwitchBot-Produkten an das heimische (oder auch gesch├Ąftliche) WLAN. Zudem kann der SwitchBot Hub Mini via Infrarot auch Ger├Ąte fernsteuern beziehungsweise die IR-Fernbedienungen von anderen Ger├Ąten benutzen. Der alte Fernseher und die Stereoanlage werden so auch ganz einfach intelligent gemacht! Dazu kann die 65 x 65 x 22 mm kleine und 36 Gramm leichte, weisse Box nach vorne und zur Seite hin jeweils 30 Meter weit per handels├╝blichem Infrarot kommunizieren. Vertikal sind hierbei 360 Grad und horizontal 180 Grad Abstrahlung m├Âglich, so dass man den Hub relativ einfach in eine Position bringen kann, aus der die gew├╝nschten Ger├Ąte gesteuert werden k├Ânnen. . Neben der Befestigung mittels Doppelklebe-Pad ist auf der R├╝ckseite auch eine ├ľse f├╝r eine Schraube vorhanden. So kann der Hub nach Belieben platziert werden.

SwitchBot Hub mini. Bild: SwitchBot