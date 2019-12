Advent, Advent: Just see the sleigh bells jingling

Zur Übermittlung verbindet sich die Kamera per kostenloser App für Android und iOS mit dem heimischen WLAN (im 2.4 GHz-Netz) und man kann sie sogar für die Automatisierung nutzen! So lässt sich etwa das Licht und die Stereoanlage per Smart Home-Schalter aktivieren, wenn die Kamera eine Bewegung erkennt. Die automatische Aufnahme startet die Steckdosen-IP-Kamera sowieso.

Dank um 40 grad schwenk- und 43 Grad neigbarer Kamera-Optik lässt die IP-Cam mit FullHD 1080p Auflösung (1920 x 1080 Pixel) kein Detail mehr unbeobachtet. Die lichtstarke Optik mit einer Blende f/2.2 und einer Brennweite von 3.0 mm nimmt mit einem Bildwinkel von 100 Grad und auch bei Nacht alles in Farbe auf. Auch im Dunkeln ist das Farbbild bis zu einer Reichweite von stattlichen fünf Metern in 1080p verfügbar.

Die 7links Steckdosen-Full-HD-IP-Kamera IPC-250.fhd des bekannten Versandhandels PEARL ist 51 x 91 x 75 mm klein und wiegt gerade mal 80 Gramm. Praktischerweise lässt sie sich einfach in die Steckdose einstecken und ist so überall schnell einsatzbereit.

