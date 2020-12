Advent, Advent: It’s the most Wonderfull Time of the Year

Mit dem Blaupunkt PVA 100 haben die Elfen nicht nur in jedem Raum mit einer Steckdose einfach einen WLAN-Lautsprecher für ihre Lieblings-Playlisten. Der PVA 100 unterstützt zudem als smarter Helfer direkt von Haus aus Google Assistant und erleichtert so die Verwaltung der Geschenk-Shopping-Liste, die Terminverwaltung, liest die Wettervorhersage oder steuert ganz einfach die Musikwiedergabe.

Die Adventselfen zocken gern und lieben Musik. Uns sie mögen es bequem. Da liegt nichts näher, gerade in diesen Zeiten, als sich einfach und bequem per Plugin-Lautsprecher überall Unterstützung zu holen.

Der handliche, quadratische Speaker von Blaupunkt ist zudem kompatibel zu Google Chromecast. Er kann somit mit Chromecast-fähigen Geräten beliebiger Hersteller auch als offenes Multiroom-System konfiguriert werden. In der 100 x 100 x 85 mm kleinen und 250 Gramm leichten Box mit 2 Watt Ausgangsleistung sind zudem auf der Oberseite weitere Tasten zur Steuerung der Wiedergabe und das Bluetooth-Pairing. Denn neben WLAN Streaming kann der PVA 100 Multiroom Speaker von Blaupunkt ebenfalls per Bluetooth 4.2 bespielt werden.

Der InLine Woodbrick 120 x 70 x 40 mm klein und wiegt nur 150 Gramm. Er fungiert als ein 3 Watt Lautsprecher mit 32 mm Treibern, wird jedoch nicht per Bluetooth oder Kabel mit dem Smartphone verbunden, sondern induktiv! Denn auf das Echtholzgehäuse in 5 mm Stärke legst du einfach das Handy auf und schon wird der Sound verstärkt. Der verbaute Akku hält für sechs bis acht Stunden Spielzeit.

Darum ist die richtige Gaming-Tastatur auf dem Elfen-Tisch, die Speedlink Lamia Gaming-Tastatur . Neben seinen Vorzügen in puncto Design weiss das LAMIA Gaming Keyboard durch den hohen Komfort zu überzeugen. Mit Fn- und Zusatztasten erlaubt es direkten Zugriff auf die Steuerung des Betriebssystems und der Medienwiedergabe: Ein Tastendruck genügt für den Media-Player oder die Lautstärke. So haben die Elfen den PC bestens im Griff. Damit auch das Spielen in abgedunkelten Räumen bestens klappt, wird das LAMIA Keyboard zum optischen Highlight – das mystische Rot sorgt für eine dramatische Inszenierung dank regelbarer rote LED-Tastenbeleuchtung mit pulsierendem Breathing Effect.

Neben der Gaming-Tastatur ist auch die passende Maus nötig. Die Speedlink FORTUS Gaming Maus ist eine kabellose Maus für Spieler und Spielerinnen mit fünf Tasten und präziser Bewegungsführung. Sie erweist sich selbst unter härtesten Wettkampf-Bedingungen als Komfort-Garant. Dabei sorgen die gummierte Oberfläche und die Fingerablage für beste Handhabung. Über die dpi-Wahltaste wird die pixelgenaue Abtastrate des Sensors angepasst und so die Präzision optimiert. Die gewählte Auflösung wird durch vier passende Farbschemen visualisiert. Leicht erreichbare Seitentasten gehören natürlich ebenso zur Ausstattung wie ein gummiertes Mausrad. Die ergonomisch geformte Daumenablage sorgt dafür, dass die rechte Hand auch bei stundenlangem Zocken oder Arbeiten nicht so leicht ermüdet.

Insgesamt sind also sechs Preise im Wert von 268,92 Euro bzw. SFr. heute für euch im Topf! Nutzt also die Chance per Kommentar, Signal, Telegram und Threema mitzumachen.

Teilnahmeschluss ist der 08.12.2020 um 23:59:59 Uhr, (UTC+1, Schweizer Zeit). Teilnahmevoraussetzung ist ein ordentlicher Wohnsitz in der Schweiz, Deutschland oder Österreich sowie das für das jeweilige Land notwendige Mindestalter bzw. ein vorliegendes Einverständnis der Erziehungsberechtigten und ein kostenloses Konto bei PocketPC.ch, Signal oder Telegram sowie ein ggf. kostenpflichtiges Konto bei Threema, Der Erwerb von Produkten und Dienstleistungen beeinflusst den den Ausgang des Gewinnspiels nicht. Wer keinen Threema-Account bestitzt, kann per E-Mail die im Impressum angegebenen Kontaktdaten am jeweiligen Tag teilnehmen. Hierzu ist der Username des Kontos bei PocketPC.ch sowie das Datum des jeweiligen Türchens anzugeben. Die bei PocketPC.ch hinterlegte E-Maladresse ist hierfür zwingend zu verwenden. Pro E-Mail kann nur eine Teilnahme ausgelöst werden und sie muss vor Ende der Teilnahmefrist zugestellt werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter_innen von PocketPC.ch, den Gewinnspielpartner_innen sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ebenfalls ausgeschlossen. Automatisierte Teilnahmen, auch über Gewinnspiel-Vereine oder ähnliches, ist nicht gestattet und führt zum Ausschluss von sämtlichen Gewinnspielen und Verlosungen auf PocketPC.ch.



Es ist keine Barauszahlung oder Umtausch der Gewinne möglich. Über das Gewinnspiel wird keine Korrespondenz geführt. Die Teilnahme erfolgt durch einen Kommentar unter diesem Artikel, sowie durch die Messenger Apps Threema, Signal und Telegram mittels Eintrag durch das Schlüsselwort "Türchen”. Für ersteres ist ein registriertes, kostenloses Benutzerkonto auf PocketPC.ch erforderlich. Für die Messenger-Dienste ist ein entsprechendes, ggf. kostenpflichtiges Konto bei selbigen und ein kostenloses Abo des PocketPC.ch News-Channels auf dem jeweiligen Messenger-Dienst erforderlich. Die Gewinnermittlung erfolgt per Los nach Teilnahmeschluss. Alle Lose sind gleichberechtigt. D. h. es sind pro Person maximal vier Lose (via Kommentar, Threema, Signal und Telegram) möglich. Mehrfache Kommentare bzw. Abgabe des Schlüsselwortes "Türchen” in der jeweiligen App führen nicht zu einer weiteren Erhöhung der Gewinnchance. Die Teilnahme über die Apps Signal, Threema und Telegram ist beta und kann jederzeit und ohne Vorankündigung durch PocketPC.ch eingestellt werden.



Bei mehreren Preisen entscheidet das Los über die Zuteilung. Über den Gewinn wird per Persönlicher Nachricht (PN) auf PocketPC.ch bzw. über die jeweilige Messenger-App informiert. Ohne Antwort auf die Gewinnbenachrichtigung via PN auf PocketPC.ch innerhalb von sieben Kalendertagen nach Benachrichtigung verfällt das Los und damit der Gewinn. Der Gewinn wird anschliessend neu verlost. Mit Teilnahme erfolgt das Einverständnis, dass die personenbezogenen Daten, wie Name, Anschrift ggf. Telefonnummer zur Gewinnabwicklung übermittelt und verwendet sowie ggf. auch an Dritte im Zuge des Versands per Post in Brief- oder Paketform weitergegeben werden dürfen. Bei digitalen Preisen erfolgt die Zustellung in der Regel per E-Mail. Auch diese muss ggf. an Dritte im Zuge der Gewinnzustellung weitergegeben werden. Die voran genannten Daten werden nach Abwicklung des Gewinnspiels seitens PocketPC.ch gelöscht. Im Übrigen gelten die Datenschutzbestimmungen von PocketPC.ch, bzw. der jeweiligen Messenger-Apps.