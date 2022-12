Advent, Advent: It’s Logitech underneath the Christmas Tree von Adventskalender

Dabei liefert die Logitech Brio 500 mit einem diagonalen Sichtfeld (FOV) von 90 Grad und integriertem Stereo-Mikrofon mit bis zu 1.22 Metern Reichweite nicht nur bei besten Lichtverhältnissen beste Aufnahmen. KI-basierte Gesichtskorrekturen sorgen bei FullHD mit 1080p für beste Aufnahmen. Dank integrierter Rightlight 4 Belichtungskorrektur mit HDR ist ein klares Bild bei unterschiedlicher Beleuchtung von schwachem Licht bis hin zu direktem Sonnenlicht automatisch geregelt. Perfekt auch für Content Creators. Auch Logi Tune wird unterstützt. Und Autoframing fokussiert das Bild automatisch auf die sprechende Person, so dass man sich bei Meetings ganz natürlich bewegen kann, ohne aus der Kachel zu fallen.

Dabei liefert die Logitech Brio 500 mit einem diagonalen Sichtfeld (FOV) von 90 Grad und integriertem Stereo-Mikrofon mit bis zu 1.22 Metern Reichweite nicht nur bei besten Lichtverhältnissen beste Aufnahmen. KI-basierte Gesichtskorrekturen sorgen bei FullHD mit 1080p für beste Aufnahmen. Dank integrierter Rightlight 4 Belichtungskorrektur mit HDR ist ein klares Bild bei unterschiedlicher Beleuchtung von schwachem Licht bis hin zu direktem Sonnenlicht automatisch geregelt. Perfekt auch für Content Creators. Auch Logi Tune wird unterstützt. Und Autoframing fokussiert das Bild automatisch auf die sprechende Person, so dass man sich bei Meetings ganz natürlich bewegen kann, ohne aus der Kachel zu fallen.

Video: Logitech Die Abnehmbare Universalhalterung der Brio 500 Webcam eignet sich für Notebooks, LCD-Displays und sogar Röhrenmonitore. Die im Lieferumfang enthaltene Halterung ist mit einem Mikro-Sauger ausgestattet, mit dem die Webcam an der Rückseite des Monitors befestigt wird, sodass man Einstellungen mit einer Hand schnell vornehmen können. Die Elfen benutzen auch gern den innovativen neuen Show-Modus, um die Kamera nach unten zu schwenken und Skizzen, laufende Arbeiten und andere Objekte auf ihrem Schreibtisch zu präsentieren. Und dank der integrierten Abdeckblende, ist die Brio 500 Kamera von Logitech mit einem Dreh vollständig blockiert, wenn man nicht gesehen werden möchte. Der Anschluss erfolgt, technisch fortschrittlich, via USB-C.

Die Logitech Brio 500 Webcam gibt es in Weiss, Schwarz und Pink für 139,- Euro bzw. 159.- SFr. und heute ein mal in Schwarz zu gewinnen. Logitech Zone Vibe 100 Headset Manchmal ist es im Home Office oder im Büro aber gar nicht so leise, wie man es eigentlich bräuchte. Das Logitech Zone Vibe 100 ist dafür bestens geeignet. Als leichtes, kabelloser Kopfhörer eignet sich das Zone Vibe 100 von Logitech perfekt für das dynamische und flexible Arbeiten. Der Mikrofonbügel ist schnell nach unten geklappt bei Konferenzen und bei Filmen und Musik nach oben, so dass er nicht stört. Die 40-mm-Lautsprecher sorgen für kabelloses Klangvergnügen mit vollem, sattem Sound. Damit erleben die Elfen ihre Musik und Meetings mit tiefen Bässen, klaren Höhen und geringer Verzerrung.

Gleichzeitig bewegen sie sich frei im Büro und zu Hause und bleiben mit Multipoint Bluetooth verbunden. Bis zu 20 Stunden Hör- und 18 Stunden Sprechzeit mit einer vollen Ladung erlauben die Logitech Zone Vibe 100. Und ist der Akkustand mal neidrig? Kein Problem! Einfach 5 Minuten lang per USB-C anschliesen für bis zu eine Stunde Hörzeit. Und stundenlanges Hörvergnügen ist auch kein Problem. Der Zone Vibe 100 ist leichter als die meisten Over-Ear-Kopfhörer. und bietet dank Memory Foam und weichem gestrickten Material stundenlangen Tragekomfort. Die Bedienung der Bluetooth 5.2 Kopfhörer erfolgt bequem per Tastendruck.

Neben dem per Logi Tune anpassbaren Klangerlebnis und nicht nur auf PC und Mac sondern auch dem Smartphone verfügbaren Funktionen überzeugen die Logitech Zone Vibe 100 auch durch 25 Prozent Recycling-Plastik mit Nachhaltigkeit. Zudem ist das Headset als CO 2 -neutral zertifiziert. Das bedeutet, dass die CO 2 -Bilanz des Produkts und der Verpackung durch Logitechs Investitionen in Projekte zu Kohlenstoffausgleich und -abscheidung auf Null reduziert wurde.

Die Logitech Zone Vibe 100 sind in den Farben Grauweiss, Grafit und Rosa für 119,- Euro bzw. 139.- SFr. erhältlich. Heute gibt es ein Exemplar in der Variante Grafit zu gewinnen. Logitech MX Mechanical Mini for Mac Doch was ist all der Sound und jedes Video, ohne dass eine richtig gute Tastatur am Rechner hängt? Darum setzen die Adventselfen vor ihrem Apple Computer auf die Logitech MX Mechanical Mini for Mac. Die flache mechanische Tastatur für MacOS, iPad OS und iOS vereinigt das Beste aus zwei Welten: Die geringe Höhe einer Laptoptastatur und das perfekte, haptische und akustische Feedback sowie die Reaktionsgeschwindigkeit eines klassisches mechanischen Keyboards. Die intelligente Hintergrundbeleuchtung der MX Mechanical Mini schaltet sich wie durch Zauberhand ein, sobald sich Hände ihr nähern, und passt sich automatisch an die Lichtverhältnisse an. Dadurch wird die Ladung des 1500 mAh Lithium-Polymer-Akkus der kabellosen Tastatur optimal genutzt.

Die Logitech MX Mechanical Mini for Mac hat bei voller Ladung bis zu 15 Tage lang Energie – oder bis zu 10 Monate bei ausgeschalteter Hintergrundbeleuchtung. Eine 15-minütige Schnellladung mit dem mitgelieferten USB-C-auf-C-Kabel reicht für einen ganzen Tag bei ununterbrochener Nutzung. Verbunden wird die Tastatur per USB-C oder Kabellos via Bluetooth LE oder LOGI BOLT (Empfänger nicht enthalten).

Mit einer Vielzahl immersiver Effekte für die Hintergrundbeleuchtung, von Kontrastbeleuchtung über Wellen und Zufall, kann man sich voll in den Workflow vertiefen. Die Effekte und Beleuchtungsoptionen lassen sich in Logi Options+ bequem umschalten und anpassen oder einfach Per die Fn-Taste und die Bulb-Taste bedienen.

Die Logitech MX Mechanical Mini for Mac ist ebenfalls CO 2 -Neural, sparsam und weitgehend plastikfrei verpackt und kommt in den Varianten Space Gray oder Hellgrau für 169.- SFr. oder 159,99 Euro daher. Die kabellose Tastatur gibt es heute in Hellgrau ein mal mit CH-Layout im 18ten Türchen zu gewinnen. Logitech MX Anywhere 3 for Mac Auch die Logitech MX Anywhere 3 for Mac ist aus der Master Steries (daher das MX im Namen). Die ultimative Maus für die kreative Arbeit unterwegs – ob nun im Homeoffice, im Café oder sogar am Flughafen. Die Maus wurde für die nahtlose Verwendung mit Mac und iPad entwickelt. Einfach von einem Gerät zum anderen wechseln! Besonders ist auf den ersten Blick an der MX Anywhere 3 von Logitech schon das Scrollrad. Der bearbeitete Stahl des Rades verleiht ihm eine erstklassige Taktilität und eine dynamische Trägheit, die man fühlen kann – aber nicht hören, denn das Rad ist nahezu lautlos! Das elektromagnetische Scrollen mit MagSpeed ist präzise genug, um auf einem Pixel anzuhalten, und schnell genug, um tausend Zeilen in einer Sekunde zu scrollen. Die MX Anywhere 3 für Mac verfügt über ein kompaktes, flaches Design, das der Form Ihrer Hand angepasst ist, sodass die Elfen stundenlang bequem damit arbeiten können – ganz egal, wo. Mit den seitlichen Griffflächen aus Silikon liegt sie stets angenehm in der Hand.

Die MX Anywhere 3 für Mac ist wie geschaffen für alle, die viel unterwegs sind. Sie passt in jede Tasche und ist einfach zu reinigen – der perfekte Reisebegleiter. Die Abtastung der MX Anywhere 3 für Mac funktioniert auf nahezu jeder Oberfläche, einschliesslich Glas. So kann man überall nahtlos arbeiten: Am Schreibtisch, im Café oder sogar auf der Couch.

Mit einem USB-C-zu-USB-C-Ladekabel lässt sich die MX Anywhere 3 ohne sperrigen Dongle direkt am Mac anschliessen. Die optimale für Mac hat mit einer vollen Aufladung bis zu 70 Tage lang Energie – und eine Schnellladung von einer Minute ergibt drei Stunden Nutzungsdauer. Die Sechs-Tasten-Maus wird via Bluetooth mit Mac, PC oder iPad verbunden.

Die Logitech MX Anywhere 3 for Mac ist in der Farbe Hellgrau für 199.- SFr. bzw. 99,99 Euro erhältlich und heute ein mal im Türchen zu gewinnen. Logitech G502X Plus LIGHTSPEED Gaming-Maus Doch Ihr kennt bestimmt noch Shining "All work and no play…". Darum wollen die Adventselfen auch immer mal wieder eine Runde zocken! Dazu braucht es natürlich auch das passende Zeigegerät. Die Logitech G502X Plus Gaming-Maus etwa. Das G502 X PLUS ist das neueste Logitech-Produkt aus der legendären G502 Reihe. Neu erfunden mit unseren allerersten LIGHTFORCE Hybrid-Switches, kabelloser LIGHTSPEED Verbindung für professionelle Ansprüche, LIGHTSYNC RGB, HERO 25K Sensor und mehr. Die G502 X PLUS ist darüber hinaus kompatibel mit POWERPLAY – das heisst, ihr geht niemals die Energie aus.

Die mechanisch-optischen Hybrid-Switches sorgen für noch höhere Geschwindigkeiten und grössere Zuverlässigkeit durch optische Auslösung. Dank der mechanischen Betätigung bleibt das klare taktile Feedback erhalten, das viele Gamer so schätzen und lieben. LIGHTSYNC RGB für energiesparende Spiellenkung. Die Technologie ermöglicht dynamische Vollspektrum-Beleuchtung mit uneingeschränkter Kontrolle über ca. 16.8 Millionen Farben mit acht LEDs. Die aktive Spielerkennung schaltet automatisch die Beleuchtung aus, wenn deine Hand sie abdeckt, und trägt so dazu bei, Energie zu sparen. Alles lässt sich anpassen mit der G HUB Software, darunter mediengesteuerte Effekte und erweiterte Personalisierung. Der fortschrittlichster HERO 25K Gaming-Sensor erreicht eine mikroskopisch genaue Präzision völlig ohne Glättung, Filterung und Beschleunigung. Mit überlegener Abtastung und intelligenter Energienutzung liefert der optische Laserabtaster unübertroffene Leistung, Energieeffizienz und Präzision.

Natürlich kann die DPI der Maus nach Bedarf schnell und komfortabel von 100 DPI bis zu 25'600 DPI umgeschaltet werden. Und das Scrollrad verfügt auch über zwei Modi. Im hyperschnellen Modus rotiert das leichte Rad völlig frei. Mit einem einfachen Klick schaltet man es in den stufenweisen Modus zum Präzisions-Scrollen um. Das Rad lässt sich zudem nach links und rechts neigen: Dies gibt zwei weitere Bedienfunktionen, die uneingeschränkt programmiert werden können. Durch Konnektivität auf professionellem Niveau, jetzt mit aktualisiertem Protokoll, wird eine um 68 Prozent schnellere Reaktion erreicht als mit der Vorgängergeneration. Dank der unglaublichen Effizient der Logitech LIGHTSPEED Technologie erreicht G502 X PLUS darüber hinaus bis zu 130 Stunden Akkulaufzeit bei ausgeschalteter RGB-Beleuchtung und 37 Stunden, wenn RGB konstant eingeschaltet ist. Und dank Logitech POWERPLAY kann die Maus auf der entsprechenden Gaming-Mausmatte kabellos und induktiv kontinuierlich aufgeladen werden, so dass der Akku niemals leer wird. Ansonsten wir der Akku der 106 Gramm leichten Maus mit 18 Tasten und bis zu fünf integrierten, programmierbaren Speicherprofilen ganz einfach via USB-C aufgeladen.

Die Logitech G502 X Plus Profi Gaming-Maus gibt es für 169 Euro bzw. 189.- SFr. in Weiss oder Schwarz und heute einmal in Schwarz zu gewinnen. Logitech G535 LIGHTSPEED kabelloses Gaming-Headset Um beim Zocken auch jedes Detail präzise hören zu können und im Team-Chat verständlich zu sein, braucht es ein richtig gutes Headset. Das Logitech G535 ist ein optimales Gaming-Headset mit ultraschnellem LIGHTSPEED bringt kabellose Höchstleistung. Damit spielen die Elfen endlich ohne störendes Kabel und völlig komfortabel in langen Gaming-Sessions. Komplett ausgestattet mit 40-mm-Lautsprechern, Discord-Zertifizierung und mehr.

Das G535 X Plus wurde von Logitech mit speziellem Augenmerk auf Leistung mit geringer Latenz, kabelloser Freiheit und langanhaltendem Komfort für Gaming-Sessions entwickelt. Fortschrittliche kabellose LIGHTSPEED Verbindung, 33 Stunden Akkulaufzeit und 40-mm-Lautsprecher sorgen für kristallklaren, satten Sound. Die leichte Bauweise mit nur 236 Gramm, ein verstellbares Aufhängungsband und weiche Ohrpolster aus Memory Foam garantieren Komfort den ganzen Tag.

Logitech LIGHTSPEED bietet hochleistungsfähige Konnektivität mit geringer Latenz für professionelle Ansprüche und bis zu 12 Meter zuverlässige kabellose Freiheit. Das G535 X Plus toppt dies mit 33 Stunden Lautzeit und der Akku wird natürlich auch per USB-C aufgeladen.

Mit nur 236 Gramm ist G535 kleiner und leichter als G733. Das Design mit federndem Aufhängungsband verteilt das Gewicht und entlastet Druckpunkte. Weiche Ohrpolster aus Memory Foam und Sport-Mesh sorgen für Komfort während der Gaming-Sessions. Das kabellose Logitech G G535 X Plus Gaming-Headset gibt es in ikonischem Schwarz für 139,- Euro bzw. 159.- SFr. und heute einmal zu gewinnen Astro A30 Gaming-Headset Die Kür des heutigen Türchens jedoch ist ganz klar das Astro A30 Wireless Headphone von Logitech. Spielt, was ihr wollt, wo ihr wollt, mit dem A30 Wireless. Kompatibel mit PC, XB Series X|S, PS5, Nintendo Switch, Mobilgeräten, mobilen Gaming-Geräten und vielem mehr. Das A40 meistert nahtlos die gesamte digitale Sound-Landschaft, indem mehrere Geräte gleichzeitig verbunden und gemischt werden können. Ganz flexibel über die professionelle kabellose LIGHTSPEED 2.4-GHz-Verbindung von Logitech, über Bluetooth 5.2 oder über das 3.5-mm-AUX-Kabel. Mit zusätzlichen USB-A- und USB-C-Sendern kann das Astro A30 über die kabellose LIGHTSPEED 2.4 GHz-Verbindung mit allen Konsolen und Mobilgeräten verbunden werden.

Mit mehr als 27 Stunden Akkulaufzeit, USB-C-Anschluss und Lademöglichkeit kann das Astro A30 Gaming Headset mit der zuverlässigen kabellosen LIGHTSPEED Technologie mit ultrakurzer Latenz aufwarten. Dank des geschlossenen Designs und den hochwertigen 40-mm-Lautsprechern des A30 taucht man beim Zocken ungeahnt in das Geschehen ein. Die Elfen geniessen den Luxus beim Spiel, stundenlang ununterbrochen mit der angenehmen Memory Foam-Polsterung in Ohrpolstern und Kopfbügel und ergonomisch optimaler Klemmkraft.

Das Astro A30 Wireless ist mit der hauseigenen Logitech G App für Windows und MacOS nicht kompatibel. Es wird schlichtweg nicht erkannt. Die Logitech G App für Android und iOS hingegen unterstützt das Astro A30 Wireless vollumfänglich. Dort könnt ihr dann alle Einstellungen über den Equalizer, selbst eingestellte Profile, Sidetone und noch vieles mehr vornehmen. Ich hätte ja wirklich gerne noch eine Unterstützung der Software für PC oder Mac gehabt, aber das war wohl nicht mehr drin.