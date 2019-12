Advent, Advent: It’s beginning to look a lot like

In einer von Krieg verwüsteten und Magie beherrschten Welt von Nuun bis Praag stellt ihr euch den Horden des Chaos. Alleine oder bis zu viert, lokal oder online. Dazu wählt man aus einer von vier Charakterklassen seine Figur aus und kämpft mit den Menschen, Hochelfen, Waldelfen oder Zwergen ausgerüstet mit den mächtigsten Artefakten der Alten Welt. Über 70 Monster, zusammen mit den Göttern des Chaos und mächtigen Bossen gilt es in dem actionreichen Hack-n-Slay zu besiegen.

