Advent, Advent: Indiana Jones und der Tempel des Grinch

Lesedauer: 4 Minuten

Die Adventselfen sind halt einfach auch in den 80ern gross geworden. Und als solche haben sie die legendĂ€re Indiana Jones-Filmreihe rauf und runter gesehen. Egal ob nach dem Verlorenen Schatz gejagt wurde, der Tempel des Todes bezwungen oder der letzte Kreuzzug geschlagen werden musste. Die Filme von Regielegende Steven Spielberg und mit den DrehbĂŒchern von George Lucas, der Harrison Ford grösser machte als mit seinem Durchbruch in Star Wars kennen vermutlich alle. So erfolgreich waren sie. Auch die beiden neuen Filme aus diesem Jahrtausend, um das Königreich des KristallschĂ€dels und das Rad des Schicksals waren Blockbuster. Und sie wurden allesamt oft parodiert und in unzĂ€hligen Filmen, Serien und Videospielen finden sich Easter-Eggs und Anspielungen auf legendĂ€re Szenen aus der Indy-Reihe. So etwa auch die ikonische Tempel-Szene, zu beginn des ersten Kinofilms von 1981, in der Dr. Jones den goldenen Götzen auf dem Podest inmitten des Dschungeltempels gegen einen SĂ€ckchen voll Sand tauscht, nur um dann vor einem gigantischen Felsbrocken Reissaus nehmen zu mĂŒssen.

Dagegen kommt selbst der Grinch nicht an, der das Weihnachtsfest klauen will. Was die Adventselfen von PocketPC.ch natĂŒrlich zu verhindern wissen.

Hasbro Pulse Sammel-Actionfigur Indiana Jones (Temple Escape)

Um diesen ikonischen Moment zu zelebrieren, hat Hasbro Pulse eine eigene Sammel-Actionfigur herausgebracht.

Indiana Jones ist hier 15 cm gross und vollbeweglich, wie es sich fĂŒr die Premium-Marke des bekannten Spielzeugherstellers gehört. Jedoch richtet sich Hasbro Pulse an erwachsene Fans und viel weniger an Kinder.