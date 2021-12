Advent, Advent: Ihr Gadgets kommet, o kommet doch all! von Adventskalender

PEARL auvisio Lernfähige IR- & Funk-Fernbedienung, Temperatur/Luftfeuchtesensor. Bild: PEARL

Gleichzeitig zeigt die auvisio WLAN-Fernbedienung von PEARL Temperatur und Luftfeuchtigkeit an. Dank integriertem Temperatur- und Feuchtigkeitssensor ist man nicht nur immer im Bilde über das Raumklima, sondern kann Heizung oder Lüfter optimal der Raumluft anpassen. ELESION-Smart Home Technologie Preis: Kostenlos ‎ELESION Preis: Kostenlos Mit der kostenlosen Smart Home App „Elesion“ behält man zudem weltweit die volle Kontrolle. Alle Infrarot- und Funk-Geräte können bequem mit einer einzigen WLAN-Fernbedienung ganz einfach per App von überall auf der Welt gesteuert werden. So kann man bequem die Klimaanlage oder Heizung einschalten, während man noch auf dem Heimweg ist. So erwartet einem schon an der Eingangstür eine wohltuende kühle Brise oder mollige Wärme – je nach Jahreszeit. Selbstverständlich ist die Universal-Fernbedienung auch in der Lage, die Steuercodes von Infrarot- und Funkgeräten zu lernen, wenn man diese nicht in der Datenbank findet. Die auvisio lernfähige IR- & Funk-Fernbedienung erweitert auch das bestehendes Smart-Life- und Tuya-System: Die ELESION-Geräte von PEARL sind mit den beiden Smart Home-Reihen Smart-Life und Tuya kompatibel. So steuert man sie auf Wunsch alle Geräte gemeinsam – auch per Automatisierung. Damit kann die WLAN-Universalfernbedienung auch Amazon Alexa oder Google Home als Sprachassistenzprogramme nutzen. Eingeloggt ist die auvisio WLAN-Fernbedienung dazu im 2.4 GHz-Netz des heimischen Drahtlosnetzwerks. Funken wie eine Fernbedienung kann sie, neben Infrarot, auf den Frequenzen 433.92 MHz sowie 2412 bis 2472 MHz. Angebot auvisio WLAN Fernbedienung: Lernfähige IR- & Funk-Fernbedienung, Temperatur/Luftfeuchtesensor, App (Alexa Sprachfernbedienung) Die Stromversorgung erfolgt per micro-USB-Anschluss wobei ein 1 Meter langes micro-USB-Kabel bereits im Lieferumfang vorhanden ist. Eine PEARL auvisio Lernfähige IR- & Funk-Fernbedienung mit Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor im Wert von 44.95 SFr. bzw. 30,99 Euro gibt es heute zu gewinnen. Doch damit nicht genug! PEARL AGT 5in1-Luftqualitäts-Sensor mit WLAN, Datenlogger-Funktion und App-Alarm Den ein Smart Home ist erst richtig smart, wenn es selbst über Sensoren verfügt, mit deren Hilfe automatische Prozesse gesteuert werden können. Der AGT Luftqualitätssensor im Sortiment von PEARL liefert dazu die richtigen Daten. Neben Temperatur, Luftfeuchte und CO 2 werden auch Formaldehyd sowie VOC gemessen, aufgezeichnet und per WLAN gemeldet.

PEARL AGT 5in1-Luftqualitäts-Sensor mit WLAN, Datenlogger-Funktion und App-Alarm. Bild: PEARL

Das 90 x 35 mm kleine Gerät sieht aus wie ein Rauchmelder, kann aber viel mehr! Mit dem AGT Luftqualitätssensor hat man die Luftqualität zu Hause immer im Blick. Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit haben werden dank Push-Benachrichtigung sofort auf das Smartphone geschickt, so dass man immer weiss, wenn es Zeit wird zum Lüften oder zum Heizen. Neben der CO 2 -Konzentration zeigt dasneues Messgerät auch die Konzentration aller flüchtigen organischen Verbindungen, kurz TVOC. So hat man auch Schadstoffe im Blick, welche die Raumluft belasten könnten, wie Formaldehyd. Einfach mit Strom versorgt und über WLAN verbunden, hat man mit dem smarten Datenlogger von AGT alle Werte überall auf der Welt im Blick Auch hier kommt wieder die kostenlose ELESION App zum Einsatz. ELESION-Smart Home Technologie Preis: Kostenlos ‎ELESION Preis: Kostenlos Die App alarmiert, sobald die eingegebenen Maximal- und Minimal-Werte über- oder unterschritten werden. Zudem kann man dank Datenlogger die gemessenen Werte der vergangenen sieben Tage bequem auswerten und sehen, wo der Hase im Pfeffer liegt. AGT Co2 Sensor: 3er-Set 5in1-Luftqualitäts-Sensoren, WLAN, App-Datenlogger und -Alarm (Luftsensor) Auch vernetzen kann man die smarten Geräte miteinander. So lässt sich z. B. die App-kompatible Klimaanlage, oder die mit der WLAN-Fernbedienung smart gemachte, automatisch einschalten, wenn es zu warm wird. Oder der Entfeuchter an sehr feuchten Tagen. Oder lassen der Luftfilter geht an, sobald eine höhere Schadstoff-Konzentration angezeigt wird. Noch bequemer können auch die Elfen kaum für ein angenehmes Raumklima sorgen! Einen PEARL AGT 5in1-Luftqualitäts-Sensor mit WLAN, Datenlogger-Funktion und App-Alarm im Wert von 32,99 Euro bzw. 39.95 SFr. gibt es heute ebenfalls zu gewinnen. PEARL Luminea Home Control WLAN-Steckdose mit zwei USB-Ports Um das Smart Home Trio abzurunden, gibt es zudem einen WLAN-Steckdosenadapter, der zudem auch zwei USB-Anschlüsse mit bringt. Das Modell SF-460.avs erlaubt es, angeschlossene Geräte bequem per Smart Home und App zu steuern.

PEARL Luminea Home Control WLAN-Steckdose mit zwei USB-Ports. Bild: PEARL

AquaSoft Diashow Ultimate heisst nun AquaSoft Video Vision 13. Bild: AquaSoft

Mit AquaSoft Video Vision 13 gelangen die Animationen in eine neue Ebene. Fotos, Videos und Grafiken können in der Tiefe des Raumes angeordnet und animiert werden. Schnell bringen Parallax-Effekte, Staunen und Spannung in die Präsentation. Mit dem beliebten Effekt „3D-Würfel“ können sechs Fotos gleichzeitig dargestellt werden. Die virtuelle Fotowand im „3D-Streifen“ lässt auch keine Wünsche übrig. Gestochen scharf oder natürlich fliessend – man entscheidet selbst, ob Animationen und Kameraschwenks mit Bewegungsunschärfe erscheinen oder hyperrealistisch sind. Nie wieder Moiré-Effekte bei Zooms und Kameraschwenks über detaillierte oder komplexe Strukturen. Komplette Video-Projekte können mit Bewegungsunschärfe exportiert werden und einzelne Bilder oder Videos gehen auch bei Schwenks so sanft ineinander über, dass beim Betrachten sich alle ganz auf den eigentlichen Inhalt einlassen können. Und dabei kann die Software noch viel, viel mehr! Damit auch ihr eure Fotos angemessen in Szene setzen könnt, gibt es eine Lizenz von AquaSoft Video Vision im Wert von 99,99 Euro bzw. SFr. heute ebenfalls zu gewinnen. AquaSoft YouDesign Calendar 6 Doch manchmal sollen die Fotos auch nicht einfach in der digitalen Welt verbleiben. Da ist der AquaSoft YouDesign Calendar 6 perfekt geeignet.

YouDesign Calendar 6 von AquaSoft. Bild: AquaSoft

Mit YouDesign Calendar erstellen Kalender nach den eigenen Vorstellungen. Dazu kann man die mitgelieferten Vorlagen benutzen, bearbeiten oder eigene Kalender in verschiedenen Formaten gestalten. Per Drag & Drop lassen sich Hintergründe, Fotos und Kalendarien auf die Kalenderblätter setzen, Termine ergänzen, Texte und Deko-Elemente einfügen. So gestaltet man schnell und intuitiv den Fotokalender. Das Ergebnis druckt YouDesign Calendar 6 auf dem heimischen Drucker aus, bei einer Online-Druckerei nach Wahl oder bei einer Druckerei in der Nähe. Die Version 6 bringt zusätzliche Kalender-Vorlagen und neue Kalendarien-Typen (Monatskalender, Streifenkalender, Jahreskalender, Wochenplaner), 425 neue Dekorationselemente für individuelle Kalenderseiten-Gestaltungen, insgesamt 390 kategorisierte Layouts erleichtern das Anordnen von Bildern, noch mehr Bildeffekte, Farbmanagement und Projektarchivierung. YouDesign Calendar ermöglicht die Gestaltung von Kalendern bis zum Format A3. YouDesign Calendar 6: Fotokalender selbst erstellen Eine Lizenz für den AquaSoft YouDesign Calendar 6 im Wert von 47,- Euro bzw. SFr. gibt es heute zu gewinnen. AquaSoft YouDesign Photo Book 6 Damit aber nicht nur Foto-Kalender gemacht werden können, gibt es auch YouDesign Photo Book 6 von AquaSoft.

YouDesign Calendar 6 von Aquasoft. Bild: Aquasoft

Schnell und unkompliziert landen so die Urlaubserinnerungen in einem schmucken Fotobuch! Dank YouDesign Photo Book 6 erstellt man individuelle Fotobücher im Handumdrehen. Mitgelieferten Vorlagen, die man anpassen kann, oder ganz frei gestalten lassen sich Fotobücher in verschiedenen Formaten. Per Drag&Drop werden Hintergründe und Fotos auf die Buchseiten gesetzt, Texte und Deko-Elemente ergänzt und so ganz intuitiv ein Fotobuch gestaltet. YouDesign Photo Book 6: Fotobuch selbst erstellen Neu in Version 6 sind zusätzliche Buch-Vorlagen (Moleskin, Elegant, Regenbogen), 425 neue Dekorationselemente für individuelle Buchseiten-Gestaltungen, insgesamt 390 kategorisierte Layouts zum leichten Anordnen von Bildern, mehr Bildeffekte, Farbmanagement , Projektarchivierung und ein vereinfachter Export für Layflat-Bindungen. Das Ergebnis druckt man auf dem heimischen Drucker, bei einer Online-Druckerei oder bei einer Druckerei in der Nähe ganz einfach und auf Wunsch auch schick gebunden aus. Eine Lizenz von AquaSoft YouDesign Photo Book 6 im Wert von ebenfalls 47,- Euro bzw. SFr. gibt es heute zu gewinnen. Um einen der sechs Preise im Gesamtwert von 271,97 Euro bzw. 307.45 SFr. zu gewinnen, müsst ihr wie immer nur einen Kommentar hinterlassen oder das virtuelle Kalendertürchen per Threema, Signal oder Telegram öffnen!