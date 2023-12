Advent, Advent: Home alone

Lesedauer: 4 Minuten

Beim PowerDirector 365 können sich die Elfen auf ein verbessertes Erlebnis bei der Erstellung von Inhalten freuen, einschliesslich einer modernisierten Benutzeroberfläche und innovativer generativer KI-Funktionen. Der neue KI-Bildgenerator, der direkt über die Oberfläche zu bedienen ist, kann Textanweisungen sofort in fesselnde Bilder und Sticker umwandeln. Bisher komplexe Arbeitsabläufe wurden auf einen Klick reduziert, so dass die Anwender unerwünschtes Rauschen automatisch entfernen, Audio wiederherstellen und automatisch anpassbare Untertitel für Videos beliebiger Länge in Englisch, Japanisch oder Chinesisch generieren können, um Podcasts, Voice-over, Erzählungen oder Dialoge unübertroffen klar zu gestalten. PowerDirector bietet diese innovativen KI-Tools und eine erweiterte Bibliothek mit Millionen von Videos, Bildern und Musik von Getty Images und Meta Sound Collection, um den Nutzern bei der Erstellung aussergewöhnlicher Inhalte effektiv zu helfen.

Damit auch ihr eure Bewegtbilder in Zukunft in Profiqualität mit Leichtigkeit aufbereiten könnt, verlosen die Elfen heute gleich drei Jahreslizenzen der Cyberlink Director Suite 365, der Creative-Komplettlösung bestehend aus PowerDirector 365, PhotoDirector 365, ColorDirector 365, AudioDirector 365 im Wert von je 129,99 Euro bzw. SFr. unter allen Teilnahmen.

Die Cyberlink Director Suite 365 gibt es für 29,99 Euro bzw. SFr. monatlich oder 129.99 SFr. bzw. Euro pro Jahr. Die Mietlizenz beinhaltet Zugang zu den besten hochauflösenden Stockmedien. Das spart deutlich Zeit mit Millionen von lizenzfreien profesionellen Bildern, Videos und Hintergrundmusik von iStock by Getty Images und Meta Sound Collection, die man in den eigenen Projekten nutzen kann.

