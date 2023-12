Advent, Advent: Good King Wenceslas, on the feast of Stephen

Lesedauer: 7 Minuten

Die True Wireless In-Ears kommen in einer perfekten Interpretation der Weichheit und Ästhetik der Kurve. Leicht und komfortabel als ständiger Begleiter in zeitlosem Weiss. Die HONOr Earbuds X5 sind leichtgewichtig und bequem im Ohr. Die ergonomische Gestaltung sorgt für einen stabilen und bequemen Sitz.

Der eingebaute Chip passt die Ausgangsleistung automatisch an, um eine Überhitzung zu vermeiden. Die äussere Hülle besteht aus einem extra feuerfesten Material und die Elektronik im Inneren ist so aufgebaut, dass das Gerät die Wärme absorbiert, um die Sicherheit und Zuverlässigkeit zu erhöhen.

Das HONOR Band 7 wartet mit einer Akkulaufzeit von 14 Tagen bei typischen Nutzungsszenarien und bis zu zehn Tagen bei intensiver Nutzung auf. Es bietet magnetisches Schnellladen, um die Ladezeit zu verkürzen. Der Aktivitätstracker HONOR Band 7 ist bis zu 5 ATM wasserdicht und in den Farben Meteorite Black, Smaragdgrün, und Koralle Pink zum Preis von 49,90 Euro bzw. SFr. erhältlich. Heute gibt es das Fitness-Band in Schwarz einmal zu gewinnen.

Gesamtpreis und Teilnahme

Um einen der drei Preise von HONOR im Gesamtwert von 134,70 Euro bzw. SFr. zu gewinnen, müsst ihr lediglich diesen Beitrag kommentieren oder via Messenger-App das Türchen öffnen.

