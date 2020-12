Advent, Advent: Gesunde Weihnachten!

Wie jedes Jahr ist auch nun der Adventskalender vorbei, denn es ist Weihnachten. Möge es für euch voller Lob und Preis sein und – in diesen Zeiten besonders – wünschen wir euch und euren Liebsten, dass ihr gesund seid und bleiben mögt.

Es wurden in den vergangenen 24 Tagen in unserem Adventskalender ganze 73 Preise im Gesamtwert von über 8.265,- Euro oder 8’945.- SFr. verlost. So viel hatten wir noch nie!

So hatten nicht nur die Elfen viel zu tun. Das muss ja alles auch verlost, verpackt, verschickt und zugestellt werden. Zudem kamen drei neue Teilnahmemöglichkeiten hinzu, da ihr dieses Jahr zum ersten mal nicht nur per Kommentar sondern auch noch per Messeneger App, nämlich Telegram, Signal und Threema, mitmachen konntet. Es gab zwar noch ein paar Bugs, die von den Tech-Elfen on the run noch ausgebügelt werden mussten, aber wir planen, die Messenger-Channel vorderhand auf jeden Fall beizubehalten.

Und nicht erst seit dem ersten Dezember standen die Adventselfen von PocketPC.ch unter Strom, denn schon im Vorfeld wurde viel geplant und koordiniert. Schliesslich erledigt sich so etwas nicht von alleine. Aber weil die Paketdienste von Amazon und Digitec Galaxus und vielen anderen auch seit Monaten sehr in Beschlag genommen werden, sind leider wohl noch nicht alle Preise an ihre Bestimmungsorte gelangt. Seid aber getrost, es werden schon noch alle alle ankommen. Sonst halt im neuen Jahr.