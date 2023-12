Advent, Advent: Gaming in the Snow

Lesedauer: 6 Minuten

So sorgt das ultimative Gaming-Bundle fĂŒr die richtige Portion Komfort. Was bekanntermassen unerlĂ€sslich ist fĂŒr ein vollendetes Gamingerlebnis. Die Gamer-SitzsĂ€cke der Classic Series von GAMEWAREZ sind so konzipiert, dass sie durch ihre Mischung aus Design und FunktionalitĂ€t einen Ă€usserst bequemen und entspannten Spielegenuss ermöglichen. Und wenn man mal zu zweit vor der Konsole zockt, kann der Hocker Station schnell zur bequemen Extra-Sitzgelegenheit umfunktioniert werden.

Die elegante Kunstlederoptik dieses Gamer-Sitzsacks Made in Germany ist inspiriert vom Design der Sportwagen-Sitze. Seine OberflĂ€che besteht aus geschmeidigem Polyester-Kunstleder und verleiht dem Wohnzimmer oder jedem Gaming Room pures Gran Turismo-Flair. Er ist zudem besonders robust und reissfest, so dass er auf eine eine ausgiebige und langjĂ€hrige Nutzung blicken kann. Sollte den EPS-KĂŒgelchen doch mal die Luft ausgehen, ist er dank integriertem Innennetz am Reißverschluss einfach wiederbefĂŒllbar.

GefĂŒllt sind beide Produkte, Sitzsack wie Hocker, aus formstabilen EPS-KĂŒgelchen. Diese bestehen aus expandiertem PolyStyrol, die bei der Herstellung aufgeschĂ€umt werden. Sie sind besonders leicht und passen sich ideal den rĂ€umlichen Gegebenheiten an. So ist die bequeme, robuste RĂŒckenlehne auch immer super anschmiegsam und perfekt fĂŒr die jeweilige Person gemacht.

Die kuscheligen Gamewarez-Kissen gibt es mit zehn verschiedenen Slogans fĂŒr jeweils 16,90 Euro bzw. SFr. in Rot und in Schwarz zu kaufen.

Weil der Spruch so cool ist, gibt es heute auch ein Gaming-Kissen von Gamewarez mit dem Spruch "Headshot – Voll ins Knie” in der Farbe Grau im Wert von 16,90 Euro bzw. SFr. zu gewinnen.

Ebenfalls 30 x 50 cm gross und kuschelig weich, knitterfrei und nach Öko-Tex Richtlinien produziert ist dieses Kissen ideal als ErgĂ€nzung zum Sitzsack von GAMEWAREZ. Auf jedem Sofa prĂ€sentiert es als Statement Accessoire direkt die Botschaft, was hier am liebsten gemacht wird: gezockt!

Darum gibt es heute auch ein Gaming-Kissen von Gamewarez mit dem Aufdruck "#relaxedgaming” in der Farbe Schwarz im Wert von 16,90 Euro bzw. SFr. zu gewinnen.

